В каких случаях стоит принимать витаминные добавки

Американский доктор Стефан Пасиакос заявил о том, что пищевые добавки помогают сбалансировать рацион во время путешествий и командировок, когда приготовление здоровой еды затруднительно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, он не рекомендует употреблять пищевые добавки каждый день. По словам специалиста, в этом нет необходимости. Для сохранения здоровья нужно стремиться получать как можно больше жизненно важных питательных веществ из таких продуктов, как фрукты, овощи, цельные злаки, яйца и нежирное мясо. Однако в напряженные дни, связанные с рабочими поездками и путешествиями, употребление некоторых добавок вполне допустимо.

Отмечается, что для восполнения недостающих питательных веществ при несбалансированном или хаотичном питании, эксперт рекомендует обратить внимание на протеиновый порошок и измельченную клетчатку. Они помогают поддерживать здоровье кишечника и обеспечивают организм энергией.

Также доктор советует принимать поливитаминные и минеральные комплексы, содержащие витамин С, витамин D, кальций и железо. Витамины С и D ускоряют регенерацию и укрепляют иммунитет. Кальций имеет решающее значение для свертывания крови и сохранения структуры костей, а железо помогает красным кровяным тельцам переносить кислород по всему организму.

Ранее сообщалось, как разнообразить рацион и снизить потребление сахара.