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Коридор затмений: что можно и что нельзя делать до 2 октября

Гороскоп на сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 05:35 Фото: pixabay
Коридор затмений стартовал 18 сентября. Эксперты называют его судьбоносным. Астролог Александр Зараев объяснил, что можно и что нельзя делать до 2 октября, сообщает Zakon.kz.

Особенно это актуально для тех, кто родился под знаками: Рыбы, Девы и Овен.

Именно эти знаки зодиака сильнее всего могут почувствовать влияние астрономического события. Они получат возможность избавиться от старого, разобраться с настоящим и построить счастливое будущее.

В студии канала "Россия 1" эксперт предупредил, что коридор затмений закончится 2 октября – до этого времени необходимо внимательно относиться к своему здоровью, потому что в дни Черной Луны обменные процессы ослабляются, циркуляция лимфы снижается, инстинкты усиливаются. Важно противостоять этому.

"Если человек в это время сможет побороть свои слабости, то вскоре перейдет в новый жизненный цикл. В этом также поможет четкое понимание того, от чего нужно отказаться, что хочется привлечь в свою жизнь", – объясняет эксперт.

Также в период коридора затмений астролог Зараев посоветовал воздержаться от авиаперелетов, новых знакомств (человек может оказаться не тем, за кого себя выдает), крупных покупок и инвестиций.

Зато после этого наступит благоприятное время, которое даст возможность получить хорошую прибыль и завести полезные контакты – они в корне изменят будущее.

Ранее астрологи рассказали о том, кого из знаков зодиака ждет денежный прилив и кассовый успех.

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