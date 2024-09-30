Правда ли, что пить кофе вредно

Международный день кофе традиционно отмечается 1 октября, так как в это время обычно начинается сбор урожая кофейных зерен. К этому дню специалисты "Роскачества" решили рассказать, действительно ли пить кофе вредно, сообщает Zakon.kz.

По их заверению, это не совсем так. В разумных дозах кофе на самом деле очень полезен. Эксперты перечислили его полезные качества.

Доказано, что кофе снижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона, а люди, которые любят кофе, реже страдают хроническими заболеваниями печени и острой почечной недостаточностью.

Кофеин помогает в профилактике некоторых видов рака.

Кофе активизирует работу мозга, увеличивает физическую выносливость и способствует снижению веса.

Кофе и чай являются сильными абсорбентами, поэтому снижают всасывание многих полезных веществ из пищи и лекарственных препаратов.

Авторы научного эксперимента, в котором приняли участие более 48 тыс. человек, выявили пользу кофе для эндокринной системы. Умеренное употребление напитка защищает от диабета второго типа.

У людей, ежедневно пьющих кофе, риск развития глаукомы снижен на 74%. Но при диагнозе "закрытоугольная глаукома" кофеин противопоказан.

Однако не стоит забывать об индивидуальной непереносимости кофе, а также о его способности повышать артериальное давление и учащать пульс (важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями).

"Суточная оптимальная порция кофеина, которая не принесет вреда здоровому человеку, составляет 250-300 мг", – рекомендуют в "Роскачестве".

Ранее специалист в сфере кофе развеял пять наиболее распространенных заблуждений о кофе.