Правда ли, что пить кофе вредно
Фото: рixabay
Международный день кофе традиционно отмечается 1 октября, так как в это время обычно начинается сбор урожая кофейных зерен. К этому дню специалисты "Роскачества" решили рассказать, действительно ли пить кофе вредно, сообщает Zakon.kz.
По их заверению, это не совсем так. В разумных дозах кофе на самом деле очень полезен. Эксперты перечислили его полезные качества.
- Доказано, что кофе снижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона, а люди, которые любят кофе, реже страдают хроническими заболеваниями печени и острой почечной недостаточностью.
- Кофеин помогает в профилактике некоторых видов рака.
- Кофе активизирует работу мозга, увеличивает физическую выносливость и способствует снижению веса.
- Кофе и чай являются сильными абсорбентами, поэтому снижают всасывание многих полезных веществ из пищи и лекарственных препаратов.
- Авторы научного эксперимента, в котором приняли участие более 48 тыс. человек, выявили пользу кофе для эндокринной системы. Умеренное употребление напитка защищает от диабета второго типа.
- У людей, ежедневно пьющих кофе, риск развития глаукомы снижен на 74%. Но при диагнозе "закрытоугольная глаукома" кофеин противопоказан.
Однако не стоит забывать об индивидуальной непереносимости кофе, а также о его способности повышать артериальное давление и учащать пульс (важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями).
"Суточная оптимальная порция кофеина, которая не принесет вреда здоровому человеку, составляет 250-300 мг", – рекомендуют в "Роскачестве".
Ранее специалист в сфере кофе развеял пять наиболее распространенных заблуждений о кофе.
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