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Правда ли, что пить кофе вредно

Правда ли, что пить кофе вредно, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 17:42 Фото: рixabay
Международный день кофе традиционно отмечается 1 октября, так как в это время обычно начинается сбор урожая кофейных зерен. К этому дню специалисты "Роскачества" решили рассказать, действительно ли пить кофе вредно, сообщает Zakon.kz.

По их заверению, это не совсем так. В разумных дозах кофе на самом деле очень полезен. Эксперты перечислили его полезные качества.

  • Доказано, что кофе снижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона, а люди, которые любят кофе, реже страдают хроническими заболеваниями печени и острой почечной недостаточностью.
  • Кофеин помогает в профилактике некоторых видов рака.
  • Кофе активизирует работу мозга, увеличивает физическую выносливость и способствует снижению веса.
  • Кофе и чай являются сильными абсорбентами, поэтому снижают всасывание многих полезных веществ из пищи и лекарственных препаратов.
  • Авторы научного эксперимента, в котором приняли участие более 48 тыс. человек, выявили пользу кофе для эндокринной системы. Умеренное употребление напитка защищает от диабета второго типа.
  • У людей, ежедневно пьющих кофе, риск развития глаукомы снижен на 74%. Но при диагнозе "закрытоугольная глаукома" кофеин противопоказан.

Однако не стоит забывать об индивидуальной непереносимости кофе, а также о его способности повышать артериальное давление и учащать пульс (важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями).

"Суточная оптимальная порция кофеина, которая не принесет вреда здоровому человеку, составляет 250-300 мг", – рекомендуют в "Роскачестве". 

Ранее специалист в сфере кофе развеял пять наиболее распространенных заблуждений о кофе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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