Наука и технологии

Специалист рассказала, почему вредно пить кофе сразу после пробуждения

кофе, завтрак, утро, вред организму, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 11:13 Фото: pixabay
Плохое самочувствие после кофе может быть связано с распространенными утренними привычками, предупреждает фармацевт Роджина Шамс Натери. Специалист считает, что одна из главных ошибок – пить кофе сразу после пробуждения, особенно не выпив воды, сообщает Zakon.kz.

Медик считает, что кофе приводит к обезвоживанию и мешает естественным процессам организма. Утром уровень кортизола – гормона, отвечающего за бодрость, – и так высок, поэтому кофеин может нарушить его работу, пишет Daily Mirror.

Эксперт советует сначала выпить стакан воды, чтобы восстановить баланс жидкости.

"Лучше начать утро со стакана воды, чтобы восстановить уровень жидкости, а кофе пить позже", – посоветовала Роджина Шамс Натери.

Также, по мнению специалиста, на самочувствие могут влиять и другие привычки: например, сладкий завтрак или использование телефона сразу после пробуждения.

Ранее ученные выяснили, что умеренное потребление кофе и чая может быть связано с более низким риском деменции и замедлением ухудшения памяти.

Николай Ежелев
