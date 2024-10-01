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Солнечное затмение: жизнь может круто поменяться на этой неделе

Солнечное затмение, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 08:46 Фото: pixabay
2 октября стартует солнечное затмение, способное привнести изменения в жизни людей, сообщает Zakon.kz.

По данным астрологов специализированных Telegram-каналов, основная тема предстоящего затмения – это отношения: с любимым человеком, коллегой, самим собой.

"Если вам захочется кого-то спровоцировать, посчитайте перед этим до 10 и только потом говорите", – рекомендуют астрологи.

Учитывая высокий эмоциональный фон в этот период рекомендуется:

  • избавиться от лишнего. Выкидываем старое, испорченное и ненужные сотни скриншотов в телефоне;
  • раздать долги, закрыть кредиты;
  • прекратить общение с теми, кто только тянет вашу энергию;
  • постарайтесь нащупать свою тень. Что вы себе давно не позволяли и в чем ограничиваете?

Что не стоит делать:

  • психовать, выводить на эмоции и провоцировать окружающих;
  • бросать тех, с кем у вас отношения;
  • уходить с работы, если решение принято резко и на эмоциях.

Также советуют быть аккуратнее на дорогах и избегать мест массового скопления людей. Общее напряжение и нервозность должны завершиться к 16 октября.

"Сейчас сил может катастрофически не хватать, поэтому относитесь к себе бережно", – предупреждают специалисты таро и астрологии.

А известная астролог Тамара Глоба рассказала, что принесет октябрь разным знакам зодиака.

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