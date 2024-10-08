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Что делать, если друг не возвращает долг

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 13:53 Фото: Zakon.kz
Когда речь идет о возврате долга, стыдиться не стоит. Не чувствуйте себя виноватым, заявляют психологи. Как вариант, добавляют они, можно попросить его оплатить за вас такси, билет в кино или другую услугу, сообщает Zakon.kz.

Мария Белан поясняет, что никто не хочет выставлять себя нуждающимся в деньгах. Кроме того, когда необходимо попросить вернуть долг, сразу появляются страхи.

Поэтому, отметила эксперт, давать в долг необходимо ту сумму денег, о которой вы с легкостью сможете забыть, если ее не вернут.

В любом случае, продолжает она, важно установить сроки возврата средств.

"Можно также попросить предупредить о непредвиденных обстоятельствах, вынуждающих перенести срок. Если сумма небольшая, при случае можно предложить другу оплатить вместо вас проезд на такси, билет в кино или ужин в ресторане в счет долга или, например, подсказать купить что-то нужное вам на эти средства, когда будет возможность".Мария Белан

Не по карману

Кроме того, важно научиться и отказывать.

"Мы не можем спасти всех, поэтому если сейчас действительно неподходящая ситуация для того, чтобы дать в долг, лучше сказать об этом прямо".Мария Белан

А в случае, как отмечено в публикации издания АиФ, если необходимость напомнить о долге уже возникла, делать это нужно вежливо и деликатно.

К примеру, разговор можно начать с того, что вы хорошо относитесь к человеку, но и вам необходимы эти средства. Для общего комфорта можно предложить вернуть часть денег сейчас, а остальную – позже.

"Если все-таки после напоминания ничего не изменилось, можно написать вашему другу сообщение с напоминанием и уточнением суммы и даты возврата средств. Но самое важное – намекнуть на то, что эта ситуация может повлиять на ваши взаимоотношения".Мария Белан

Ранее психолог дала ряд рекомендаций, как научиться принимать свой возраст. По словам Евгении Фоминой, в старости нет ничего плохого и страшного. Все зависит лишь от того, как воспринимать цифры в паспорте и внешние изменения.

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