Не бойтесь стареть: как научиться принимать свой возраст

Зачастую общество диктует социальные стереотипы, связанными с возрастом. Не вышла замуж к тридцати годам – "старая дева", не нашел постоянную работу и не остепенился – "бездельник". От этого человеку еще труднее принять свое приближение к старости, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, по словам психолога Евгения Фомина, в ней нет ничего плохого и страшного. Все зависит лишь от того, как принять возраст и внешние изменения.

Продолжая, врач-психотерапевт соглашается, что проблема непринятия своего возраста у людей действительно существует. Они редко с благодарностью встречают каждый новый прибавляющийся год. Как пример – мужской кризис среднего возраста.

"Когда в 40 лет он покупает красную кожаную куртку, Porsche, уходит из семьи, бросает жену, детей. Это происходит, потому что он отрицает свой возраст – тот факт, что ему уже 40". Евгений Фомин

Кроме того, такие мужчины начинают встречаться с молодой девушкой и идентифицируют себя с ее возрастом, будто им все еще 20-25 лет.

"Многие в этой ситуации начинают говорить о том, что жизнь заканчивается, что смерть близко. Но ведь человек вполне себе может благополучно дожить до 80 лет и более, сохраняя здравый ум и относительно здоровое тело в зависимости от возрастных изменений". Евгений Фомин

Специалист, как отмечено в публикации издания "Вечерняя Москва", заявляет, что важно то, как человек интерпретирует этот возраст. У всех это происходит индивидуально.

Например, человек может считать, что в 50 лет его жизнь закончена, он ничего не успел, ничего не добился. Это, по его мнению, катастрофическая интерпретация своего возраста.

"Если ты не болен, тебе не поставили страшный диагноз и жить тебе осталось не несколько месяцев, а намного больше, то жизни не с чего заканчиваться", – подчеркивает он.

Жизнь не заканчивается

"Разве есть подтверждения, что ничего хорошего не будет?" – задается вопросом Фомин.

"Может, мужчина в 60 лет еще женится, сохранит свою репродуктивную функцию, и у него появится ребенок. Поэтому к каждому когнитивному искажению можно приложить эти отрезвляющие вопросы, убеждения, которые обнажают искаженность его мыслей". Евгений Фомин

Человек, который принимает свой возраст и себя, считает свою жизнь удачной и интересной, понимает, что он продолжает жить. Его жизненный путь может стать еще лучше и принести что-то новое.

"Тогда у человека нет переживаний за свой возраст, потому что он понимает, что в каждом возрасте свои фишки, свои преимущества. То есть в 20 лет – понятно, это здоровье, молодость, активность. А в зрелом возрасте – мудрость, радость жизни". Евгений Фомин

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