Свиной и гонконгский грипп могут вернуться: чего ждать этой осенью казахстанцам

С наступлением холодов многим хочется избежать "сезона простуд" в теплых краях. Однако и там есть риск подхватить вирус, а еще страшнее – завезти его на Родину. Zakon.kz узнал, каких штаммов гриппа стоит опасаться казахстанцам.

Главный эксперт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Салтанат Беккожина поделилась, что в прошлом эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов в Казахстане зарегистрировано 4,38 млн случаев ОРВИ.

"Наибольшее количество случаев зарегистрировано в регионах с высокой плотностью и численностью населения, что связано прежде всего с большим количеством жителей и активной интенсивностью контактов". Салтанат Беккожина

По ее словам, среди лабораторно подтвержденных случаев гриппа преобладал вирус A(H3N2), известный как гонконгский грипп, – 3022 случая, также выявлены A(H1N1), то есть свиной грипп – 7 и грипп B – 26 случаев.

Для пояснения:

Гонконгский грипп – разновидность вирусной инфекции дыхательных путей, относящаяся к гриппу типа A. Его возбудителем является подтип H3N2, который впервые был выявлен в Гонконге и с тех пор неоднократно вызывал крупные вспышки в разных странах, включая Казахстан. Гриппозные вирусы этого типа – гибриды инфекционных агентов, которые встречаются у трех видов теплокровных – животных, птиц и человека. Они вызывают респираторные заболевания с более тяжелым течением и частыми осложнениями.

– разновидность вирусной инфекции дыхательных путей, относящаяся к гриппу типа A. Его возбудителем является подтип H3N2, который впервые был выявлен в Гонконге и с тех пор неоднократно вызывал крупные вспышки в разных странах, включая Казахстан. Гриппозные вирусы этого типа – гибриды инфекционных агентов, которые встречаются у трех видов теплокровных – животных, птиц и человека. Они вызывают респираторные заболевания с более тяжелым течением и частыми осложнениями. Свиной грипп – это острая респираторная инфекция, при которой воспаляются слизистые оболочки носоглотки, бронхов и трахеи. Симптомы заболевания очень похожи на проявления обычного гриппа, но протекает оно тяжелее и часто вызывает осложнения – пневмонию, острую дыхательную недостаточность, воспаление внутренних органов.

"При исследовании на другие респираторные вирусы чаще всего выявлялись риновирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирус и метапневмовирусы", – добавила эксперт. Салтанат Беккожина

Салтанат Беккожина уточнила, что вирусы гриппа A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) являются сезонными и ежегодно регистрируются в Казахстане. Их циркуляция постоянно отслеживается в рамках эпидемиологического и лабораторного надзора.

"Сезонные вирусы A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) ежегодно циркулируют в мире и могут регистрироваться в Казахстане в течение эпидемического сезона. При этом соотношение различных вирусов и их вариантов от сезона к сезону меняется. В сезоне 2025-2026 годов в Казахстане среди лабораторно подтвержденных случаев гриппа преобладал A(H3N2). Поэтому и в предстоящем сезоне мы ожидаем циркуляцию сезонных вирусов гриппа, однако заранее определить, какой именно подтип будет преобладать и насколько интенсивным будет сезон, невозможно. Данный вирус не является новым штаммом, а проявления заболевания соответствуют типичной клинической картине гриппа – резкое повышение температуры, головная и мышечная боль, озноб, ломота в теле. ВОЗ ежегодно обновляет рекомендации по составу вакцин с учетом циркулирующих вариантов вируса. На сезон 2026-2027 годов в состав вакцин рекомендованы компоненты против A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B". Салтанат Беккожина

Что касается поездок за рубеж, завоз инфекции действительно возможен, поскольку грипп циркулирует во всем мире, подчеркнула собеседница.

"Путешественники не являются основной причиной распространения гриппа в Казахстане: после завоза вирус распространяется обычным путем от человека к человеку. Каким будет эпидемиологический сезон, зависит не только от самого вируса, но и от его распространенности, иммунитета населения, охвата вакцинацией и наличия факторов риска у заболевших". Салтанат Беккожина

По ее словам, основной способ профилактики – вакцинация против гриппа. Дополнительно рекомендуется соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещения, по возможности избегать тесных контактов с заболевшими. При появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и обращаться за медицинской помощью при ухудшении состояния. Антибиотики на вирусы не действуют и должны применяться только по назначению врача.

"Рекомендуется употреблять пищу 3-4 раза в день, разнообразно и умеренно. Включать в рацион белковые продукты: мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, бобовые. Овощи и фрукты особенно полезны. Пейте не меньше 1-2 литров жидкости в сутки: вода, морсы, компоты, травяные чаи. Проветривайте помещение несколько раз в день. Свежий воздух снижает концентрацию вируса. Рекомендуется регулярно проводить влажную уборку, уделяя внимание полу и поверхностям мебели. Даже дверные ручки, выключатели, смартфоны, пульты необходимо регулярно очищать и дезинфицировать", – посоветовала представитель ведомства. Салтанат Беккожина

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В целом, эпидемиологическая ситуация по большинству инфекционных заболеваний за семь месяцев 2026 года в стране остается стабильной. В результате проводимых профилактических и противоэпидемических мер среди казахстанцев не зарегистрированы случаи по 26 инфекционным заболеваниям, в том числе: чума, холера, дифтерия, полиомиелит, брюшной тиф, паратиф, краснуха.

Достигнуто снижение заболеваемости по 45 инфекциям, в том числе коронавирусной инфекцией COVID-19, в 15,1 раза, вирусным гепатитом А – в 2,08 раза, менингококковой инфекцией – на 48,2%, ветряной оспой – на 32,3%, аскаридозом – на 20,49%, коклюшем – на 9,9%, группой острых кишечных инфекцией – на 2,2%.