#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+21°
$
455.86
528.84
5.25
Статьи

Свиной и гонконгский грипп могут вернуться: чего ждать этой осенью казахстанцам

Вирус, самолет, карта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:53 Фото: Zakon.kz
С наступлением холодов многим хочется избежать "сезона простуд" в теплых краях. Однако и там есть риск подхватить вирус, а еще страшнее – завезти его на Родину. Zakon.kz узнал, каких штаммов гриппа стоит опасаться казахстанцам.

Главный эксперт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Салтанат Беккожина поделилась, что в прошлом эпидемиологическом сезоне 2025-2026 годов в Казахстане зарегистрировано 4,38 млн случаев ОРВИ.

"Наибольшее количество случаев зарегистрировано в регионах с высокой плотностью и численностью населения, что связано прежде всего с большим количеством жителей и активной интенсивностью контактов".Салтанат Беккожина

По ее словам, среди лабораторно подтвержденных случаев гриппа преобладал вирус A(H3N2), известный как гонконгский грипп, – 3022 случая, также выявлены A(H1N1), то есть свиной грипп – 7 и грипп B – 26 случаев.

Для пояснения:

  • Гонконгский грипп – разновидность вирусной инфекции дыхательных путей, относящаяся к гриппу типа A. Его возбудителем является подтип H3N2, который впервые был выявлен в Гонконге и с тех пор неоднократно вызывал крупные вспышки в разных странах, включая Казахстан. Гриппозные вирусы этого типа – гибриды инфекционных агентов, которые встречаются у трех видов теплокровных – животных, птиц и человека. Они вызывают респираторные заболевания с более тяжелым течением и частыми осложнениями.
  • Свиной грипп – это острая респираторная инфекция, при которой воспаляются слизистые оболочки носоглотки, бронхов и трахеи. Симптомы заболевания очень похожи на проявления обычного гриппа, но протекает оно тяжелее и часто вызывает осложнения – пневмонию, острую дыхательную недостаточность, воспаление внутренних органов.
"При исследовании на другие респираторные вирусы чаще всего выявлялись риновирусы, вирусы парагриппа, бокавирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирус и метапневмовирусы", – добавила эксперт.Салтанат Беккожина

Салтанат Беккожина уточнила, что вирусы гриппа A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) являются сезонными и ежегодно регистрируются в Казахстане. Их циркуляция постоянно отслеживается в рамках эпидемиологического и лабораторного надзора.

"Сезонные вирусы A(H1N1)pdm09 и A(H3N2) ежегодно циркулируют в мире и могут регистрироваться в Казахстане в течение эпидемического сезона. При этом соотношение различных вирусов и их вариантов от сезона к сезону меняется. В сезоне 2025-2026 годов в Казахстане среди лабораторно подтвержденных случаев гриппа преобладал A(H3N2). Поэтому и в предстоящем сезоне мы ожидаем циркуляцию сезонных вирусов гриппа, однако заранее определить, какой именно подтип будет преобладать и насколько интенсивным будет сезон, невозможно. Данный вирус не является новым штаммом, а проявления заболевания соответствуют типичной клинической картине гриппа – резкое повышение температуры, головная и мышечная боль, озноб, ломота в теле. ВОЗ ежегодно обновляет рекомендации по составу вакцин с учетом циркулирующих вариантов вируса. На сезон 2026-2027 годов в состав вакцин рекомендованы компоненты против A(H1N1)pdm09, A(H3N2) и B".Салтанат Беккожина

Что касается поездок за рубеж, завоз инфекции действительно возможен, поскольку грипп циркулирует во всем мире, подчеркнула собеседница.

"Путешественники не являются основной причиной распространения гриппа в Казахстане: после завоза вирус распространяется обычным путем от человека к человеку. Каким будет эпидемиологический сезон, зависит не только от самого вируса, но и от его распространенности, иммунитета населения, охвата вакцинацией и наличия факторов риска у заболевших".Салтанат Беккожина

По ее словам, основной способ профилактики – вакцинация против гриппа. Дополнительно рекомендуется соблюдать гигиену рук, регулярно проветривать помещения, по возможности избегать тесных контактов с заболевшими. При появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома и обращаться за медицинской помощью при ухудшении состояния. Антибиотики на вирусы не действуют и должны применяться только по назначению врача.

"Рекомендуется употреблять пищу 3-4 раза в день, разнообразно и умеренно. Включать в рацион белковые продукты: мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, бобовые. Овощи и фрукты особенно полезны. Пейте не меньше 1-2 литров жидкости в сутки: вода, морсы, компоты, травяные чаи. Проветривайте помещение несколько раз в день. Свежий воздух снижает концентрацию вируса. Рекомендуется регулярно проводить влажную уборку, уделяя внимание полу и поверхностям мебели. Даже дверные ручки, выключатели, смартфоны, пульты необходимо регулярно очищать и дезинфицировать", – посоветовала представитель ведомства.Салтанат Беккожина

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:53
Осенний поцелуй: как пережить хандру и сохранить иммунитет

В целом, эпидемиологическая ситуация по большинству инфекционных заболеваний за семь месяцев 2026 года в стране остается стабильной. В результате проводимых профилактических и противоэпидемических мер среди казахстанцев не зарегистрированы случаи по 26 инфекционным заболеваниям, в том числе: чума, холера, дифтерия, полиомиелит, брюшной тиф, паратиф, краснуха.

Достигнуто снижение заболеваемости по 45 инфекциям, в том числе коронавирусной инфекцией COVID-19, в 15,1 раза, вирусным гепатитом А – в 2,08 раза, менингококковой инфекцией – на 48,2%, ветряной оспой – на 32,3%, аскаридозом – на 20,49%, коклюшем – на 9,9%, группой острых кишечных инфекцией – на 2,2%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
советы, врач, осень, здоровье, дети
01:20, 11 октября 2024
Как сохранить здоровье ребенка осенью
Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование
16:22, 25 сентября 2025
Сезон гриппа и ОРВИ: когда школы могут перевести на онлайн-обучение
Свиной грипп, опасность, Казахстан, заболеваемость
19:24, 23 декабря 2024
Снова H1N1: чем может быть опасен свиной грипп и почему следует незамедлительно обратиться к врачу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Аблайхан Жусупов (в синем) в финале чемпионата мира IBA-2025
16:13, Сегодня
10 лучших боксёров мира в любителях от Boxrec: в топе 5 узбеков и один казахстанец
Таеквондо
15:55, Сегодня
Казахстан объявил состав на этап мирового Гран-при по таеквондо
Елена Рыбакина
15:39, Сегодня
Видеообзор яркой победы Елены Рыбакиной во втором круге US Open
Арбитры Денис Тевяшов и Марат Искаков отстранены после матча &quot;Кайсар&quot; - &quot;Окжетпес&quot;
15:18, Сегодня
Арбитры Денис Тевяшов и Марат Искаков отстранены после матча "Кайсар" - "Окжетпес"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: