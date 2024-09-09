Восемь вещей, которые нужно сделать осенью

Осень – время ярких красок и созерцания. Представляем вашему вниманию подборку дел, которые можно совершить осенью на Zakon.kz.

Устройте осеннюю фотосессию

Пестрые листья могут добавить фотосессии сезонного колорита, но совсем не обязательно дожидаться листопада. Межсезонье – отличное время для съемки на улице благодаря комфортной температуре. Пользуйтесь случаем, чтобы обзавестись красивыми, живыми кадрами на свежем воздухе.

Попробуйте новые рецепты

Самое время насладиться не только осенними пейзажами, но и главным преимуществом сезона – доступным урожаем с местных садов и ферм. Обязательно попробуйте приготовить что-нибудь с тыквой, поэкспериментируйте с рецептами шарлотки или грушевыми десертами.



Съездить на море

Неслучайно многими так любим бархатный сезон. Солнце становится мягким и не жгучим, но все еще остается достаточно теплым, чтобы море прогревалось до комфортной температуры.

Соберите гербарий

Едва ли вы испытывали потребность в исчерпывающем каталоге растений вашего региона, мы предлагаем использовать элементы растений скорее как изысканное украшение для интерьера. С помощью рамки для фотографий легко создать уникальную композицию, которую не жалко будет сменить, когда надоест.

Наведите порядок в гардеробе

Особое внимание уделите теплой верхней одежде: не завелась ли в шубе моль, не требует ли пальто химчистки? Не спешите задвигать в дальний угол всю летнюю одежду, постарайтесь перебрать и перемерить всю свою коллекцию вещей – возможно, с чем-то пора попрощаться уже в этом сезоне, не дожидаясь весны.

Гулять под дождем

Гулять в дождь одно удовольствие. Главное, позаботиться о зонте, непромокаемой обуви и термосе с ароматным чаем. Наблюдайте, как меняется природа, и неспешно наслаждайтесь ароматом осени.



Прочтите новую или свою любимую книгу

Отложите, наконец, смартфон и начните читать новый увлекательный роман. Пасмурная осенняя погода располагает к посиделкам с книгой как нельзя лучше. А чтение под ритмичный шум дождя – особенное удовольствие.

Устроить генеральную уборку

Пока до заморозков далеко, обязательно запланируйте генеральную уборку. Особенно полезно до холодов вымыть окна, пока их без проблем можно открыть на несколько часов, не боясь сквозняков. Жителям частных домов стоит проверить систему отопления, провести сезонные мероприятия в саду.



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