Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Астрологический прогноз на 12 октября

Гороскоп на сегодня, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 07:20 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 12 октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Этот день лучше предыдущих. Влияние позитивных тенденций усиливается, и вы это чувствуете. Появляется возможность урегулировать профессиональные разногласия, превратить недавних конкурентов в союзников.

Вам удается не только сохранить мир, но и создать атмосферу гармонии и взаимопонимания, в которой все будут чувствовать себя комфортно. Старайтесь не переутомляться во второй половине дня: в это время вы особенно нуждаетесь в отдыхе.

Телец

Работать Тельцам не хочется, и в этом состоит главная проблема дня. Но есть и хорошая новость: вы можете позволить себе немного полениться, поскольку работа действительно не волк.

А вот отменять романтическое свидание нельзя ни при каких обстоятельствах – оно обещает быть просто замечательным..

Близнецы

Налаживаются отношения с деловыми партнерами, можно обсуждать условия долгосрочного сотрудничества. День подходит Близнецам для встреч со старыми знакомыми, друзьями детства. И дело не только в приятных воспоминаниях и позитивных эмоциях, но и в том, что вы открываете новые грани характеров людей, которых давно знаете.

Рак

Творческий подход к любому делу обещает Ракам если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат. Возникают разногласия с сильными мира сего, но развитию вашей карьеры они не помешают.

Придется брать на себя ответственность за других, а в некоторых случаях – диктовать свою волю. Старайтесь все же не оказывать чрезмерного давления на близких; чувство меры не должно изменить вам.

Лев

Настойчивость и решительность способствуют скорейшему достижению нужных результатов. Не бойтесь вести себя жестко – это лишь внушает окружающим уважение. Перемены к лучшему вероятны и в личной жизни. Благодарить за них следует вашу интуицию: она срабатывает вовремя и дает на удивление толковые подсказки. Возможна любовь с первого взгляда.

Дева

Будьте очень разборчивы в выборе союзников, не доверяйте людям, которые однажды подвели вас, что бы они ни говорили. Отложите выяснение отношений с близкими, обсуждение тех серьезных вопросов, которые вас беспокоят.

Сейчас вам трудно сохранять спокойствие, а именно оно необходимо, чтобы найти компромисс, который так нужен всем.

Весы

Ситуация стабилизируется, вы чувствуете себя более уверенно, забываете о многих трудностях минувших дней. Сейчас вы добиваетесь успеха благодаря усердию и трудолюбию; в особой поддержке звезд или каком-то необыкновенном стечении обстоятельств нет необходимости. Возможна встреча с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. Доверяйте своей интуиции – она вас не подведет.

Скорпион

У Скорпионов возможно получение сразу нескольких предложений о сотрудничестве, и выбрать лучшее будет нелегко. А вот в сфере личных отношений довольно сильно влияние негативных тенденций. По-прежнему высока вероятность конфликтов, в том числе – из-за вашего нежелания пойти даже на самые незначительные уступки, проявить хотя бы подобие гибкости.

Стрелец

Не бойтесь привлечь к себе внимание сильных мира сего – они будут к вам в высшей степени благосклонны. Сильно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений.

Здесь вам даже не приходится решать какие-то проблемы – все и так складывается наилучшим образом. Делайте то, что вам нравится, наслаждайтесь жизнью.

Козерог

Сейчас же Козерогам нужно проявить терпение и сократить расходы, чтобы не остаться на мели. Порадуют известия, касающиеся близкого вам человека – родственника или старого друга. Некоторым представителям знака придется отправиться в дорогу, и путешествие преподнесет им приятный сюрприз.

Водолей

Появляется возможность решить сразу несколько профессиональных проблем, беспокоивших вас в последнее время. Если вы будете достаточно настойчивы, то сможете стать во главе какого-то нового проекта, весьма многообещающего. Даже если вы не можете до конца разобраться в своих чувствах, близкий человек поддерживает вас, находит именно те слова, в которых вы нуждаетесь, делает сюрпризы, которые вас радуют. Очень хорошо этот день подходит Водолеям для общения с детьми.

Рыбы

Спокойный день, не слишком богатый событиями, но позволяющий, по крайней мере, заниматься чем-то полезным, не отвлекаясь на урегулирования досадных недоразумений. Деловая активность высока; на переговорах и встречах вы ведете себя очень настойчиво, почти агрессивно. Это позволяет продвигать свои идеи, но вызывает недовольство окружающих.

Ранее астрологи рассказали, как провести выходные разным знакам зодиака.

Читайте также

Каши для здоровья: чем полезны овсянка, гречка и манка
Каши для здоровья: чем полезны овсянка, гречка и манка
Как провести выходные разным знакам зодиака
Как провести выходные разным знакам зодиака
Как приготовить глинтвейн в дома
Как приготовить глинтвейн дома
Аксинья Титова
Интересное Гороскоп 2024 год Астрология
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Арктический холод надвигается на Казахстан
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Астрологи назвали самую темную сторону Козерогов, Близнецов и Рыб
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад, метель и гололед: какая погода ждет казахстанцев в субботу
Казахстанский школьник изобрел уникальную кепку
Уникальную кепку создал казахстанский школьник
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: