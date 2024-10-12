Астрологический прогноз на 12 октября

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 12 октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Этот день лучше предыдущих. Влияние позитивных тенденций усиливается, и вы это чувствуете. Появляется возможность урегулировать профессиональные разногласия, превратить недавних конкурентов в союзников.

Вам удается не только сохранить мир, но и создать атмосферу гармонии и взаимопонимания, в которой все будут чувствовать себя комфортно. Старайтесь не переутомляться во второй половине дня: в это время вы особенно нуждаетесь в отдыхе.

Телец

Работать Тельцам не хочется, и в этом состоит главная проблема дня. Но есть и хорошая новость: вы можете позволить себе немного полениться, поскольку работа действительно не волк.

А вот отменять романтическое свидание нельзя ни при каких обстоятельствах – оно обещает быть просто замечательным..

Близнецы

Налаживаются отношения с деловыми партнерами, можно обсуждать условия долгосрочного сотрудничества. День подходит Близнецам для встреч со старыми знакомыми, друзьями детства. И дело не только в приятных воспоминаниях и позитивных эмоциях, но и в том, что вы открываете новые грани характеров людей, которых давно знаете.

Рак

Творческий подход к любому делу обещает Ракам если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат. Возникают разногласия с сильными мира сего, но развитию вашей карьеры они не помешают.

Придется брать на себя ответственность за других, а в некоторых случаях – диктовать свою волю. Старайтесь все же не оказывать чрезмерного давления на близких; чувство меры не должно изменить вам.

Лев

Настойчивость и решительность способствуют скорейшему достижению нужных результатов. Не бойтесь вести себя жестко – это лишь внушает окружающим уважение. Перемены к лучшему вероятны и в личной жизни. Благодарить за них следует вашу интуицию: она срабатывает вовремя и дает на удивление толковые подсказки. Возможна любовь с первого взгляда.

Дева

Будьте очень разборчивы в выборе союзников, не доверяйте людям, которые однажды подвели вас, что бы они ни говорили. Отложите выяснение отношений с близкими, обсуждение тех серьезных вопросов, которые вас беспокоят.

Сейчас вам трудно сохранять спокойствие, а именно оно необходимо, чтобы найти компромисс, который так нужен всем.

Весы

Ситуация стабилизируется, вы чувствуете себя более уверенно, забываете о многих трудностях минувших дней. Сейчас вы добиваетесь успеха благодаря усердию и трудолюбию; в особой поддержке звезд или каком-то необыкновенном стечении обстоятельств нет необходимости. Возможна встреча с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни. Доверяйте своей интуиции – она вас не подведет.

Скорпион

У Скорпионов возможно получение сразу нескольких предложений о сотрудничестве, и выбрать лучшее будет нелегко. А вот в сфере личных отношений довольно сильно влияние негативных тенденций. По-прежнему высока вероятность конфликтов, в том числе – из-за вашего нежелания пойти даже на самые незначительные уступки, проявить хотя бы подобие гибкости.

Стрелец

Не бойтесь привлечь к себе внимание сильных мира сего – они будут к вам в высшей степени благосклонны. Сильно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений.

Здесь вам даже не приходится решать какие-то проблемы – все и так складывается наилучшим образом. Делайте то, что вам нравится, наслаждайтесь жизнью.

Козерог

Сейчас же Козерогам нужно проявить терпение и сократить расходы, чтобы не остаться на мели. Порадуют известия, касающиеся близкого вам человека – родственника или старого друга. Некоторым представителям знака придется отправиться в дорогу, и путешествие преподнесет им приятный сюрприз.

Водолей

Появляется возможность решить сразу несколько профессиональных проблем, беспокоивших вас в последнее время. Если вы будете достаточно настойчивы, то сможете стать во главе какого-то нового проекта, весьма многообещающего. Даже если вы не можете до конца разобраться в своих чувствах, близкий человек поддерживает вас, находит именно те слова, в которых вы нуждаетесь, делает сюрпризы, которые вас радуют. Очень хорошо этот день подходит Водолеям для общения с детьми.

Рыбы

Спокойный день, не слишком богатый событиями, но позволяющий, по крайней мере, заниматься чем-то полезным, не отвлекаясь на урегулирования досадных недоразумений. Деловая активность высока; на переговорах и встречах вы ведете себя очень настойчиво, почти агрессивно. Это позволяет продвигать свои идеи, но вызывает недовольство окружающих.

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