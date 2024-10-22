Новые возможности: астрологический прогноз на 22 октября

Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на 22 октября, сообщает Zakon.kz.

Овен

Хотя этот день открывает перед вами довольно заманчивые возможности, его не назовешь особенно удачным. Все дело в том, что на вашем пути то и дело встают недоброжелатели. Как только Овны пытаются разоблачить хитреца, вас упрекают в бесчувственности и цинизме – и вот уже вам приходится оправдываться.

Телец

Человек, долгое время обижавшийся на вас, наконец признает вашу правоту и сделает первый шаг к сближению. У Тельцов велика вероятность мелких бытовых проблем. Их решение будет связано с расходами. Помните, что экономия должна быть разумной, иначе вам придется на собственном опыте убедиться в том, что скупой платит дважды.

Близнецы

Желательно держать близких в курсе своих планов и намерений. Вы можете рассчитывать и на хорошие советы, и на реальную помощь. Этот день обещает перемены к лучшему в личной жизни. Он подходит как для новых знакомств, так и для налаживания уже существующих отношений. Не бойтесь открыто говорить о своих чувствах: вас поймут правильно.

Рак

Помните, что в этот день совершенно недопустимы любые нарушения закона, какими бы уважительными ни казались вам причины такого шага. Не исключены контакты с представителями правоохранительных органов. Во второй половине дня вероятны незапланированные расходы и финансовые потери.

Лев

Вы легко завязываете знакомства, однако интуитивно избегаете сомнительных контактов. День не подходит для импровизаций. Лучше придерживаться ранее составленных планов, продолжать движение по избранному пути. Любимый человек с удовольствием поддержит вас в трудный момент и искренне разделит вашу радость, когда вы одержите важную победу.

Дева

Урегулирование давних конфликтов станет возможным благодаря вашей способности с юмором отнестись к тому, что когда-то казалось чрезвычайно серьезным. Разногласия со старшими родственниками будут у Дев серьезными, и найти компромисс удастся не сразу. Однако вы все же найдете общий язык с близкими.

Весы

Некоторые трудности будут преодолены благодаря вашей уступчивости, готовности пойти на компромисс. У Весов возникают серьезные разногласия со старшими родственниками, особенно трудно оказывается решить финансовые и имущественные вопросы. Пока не выносите окончательного вердикта: через пару дней откроются обстоятельства, которые необходимо принять во внимание.

Скорпион

Возможны незапланированные визиты давних родственников. Вы примете гостей наилучшим образом, даже если их появление застанет вас врасплох. У Скорпионов возможны некоторые трудности в общении с любимым человеком, но не стоит унывать: все проблемы этого дня разрешимы. Вечер отлично подходит для семейных мероприятий, общения с детьми.

Стрелец

Удачный день для поездок, смены обстановки, какого-то необычного проведения досуга. Даже если вы не особенно стремитесь к новым знакомствам, круг общения расширяется. Желающих познакомиться с вами, просто поболтать или начать какие-то серьезные отношения будет предостаточно. Вы быстро заскучаете, если решите провести этот день дома.

Козерог

С новыми начинаниями будьте осторожны: они уместны лишь в том случае, если вас поддерживают опытные и влиятельные люди. Не желательно делать крупные покупки, поскольку вы склонны тратить больше, чем можете себе позволить. Вы получите немало интересных приглашений. Особое внимание Козерогам следует обратить на те из них, которые касаются посещения концертов: ваша восприимчивость к музыке особенно высока.

Водолей

День проходит спокойно, принося много маленьких радостей. Вам удается реализовать планы, касающиеся обустройства и украшения жилища, а также – сделать очень выгодные покупки. День подходит Водолеям для семейного досуга, можно отправляться в небольшие импровизированные путешествия вместе с детьми.

Рыбы

Рыбам предстоит взять на себя решение проблем, возникших отнюдь не по вашей вине. Но вас это едва ли огорчит: возможность проявить себя, блеснуть талантами и находчивостью придется вам очень по вкусу. Имейте в виду, что вы склонны оказывать чрезмерное давление на окружающих, проявите чуть больше деликатности, если не хотите прослыть тираном.

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