Астрологический прогноз на вторник 8 октября

Астрологи составили гороскоп на вторник 8 октября для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Много сил отнимает решение чужих проблем. Ваши попытки помочь другим не безуспешны, но благодарности за свои старания не ждите. Куда более вероятно недовольство людей, ради которых вы, собственно, и старались. Старайтесь больше отдыхать – из-за переутомления могут обостриться хронические заболевания.

Телец

Приходится спешно менять планы, отказываться от развлечений, которых вы ждали с большим нетерпением. Не рассчитывайте на других: от вас требуется самостоятельность и в принятии решений, и в их воплощении в жизнь. Тельцам можно завязывать знакомства – вы с первого взгляда отличаете хороших людей от плохих.

Близнецы

Близнецам трудно ладить с детьми и женщинами – непредсказуемость их поведения вам не по душе. День подходит для составления долгосрочных планов, касающихся денег, имущества, профессиональной или коммерческой деятельности. Ваша способность замечать мелкие детали, учитывать все факторы, будет очень кстати.

Рак

В семье у Раков могут возникнуть разногласия, так или иначе связанные с общими деньгами или имуществом. Однако вы настоите на своем и не пожалеете об этом. Не торопитесь начинать новые отношения: они будут связаны с трудностями и разочарованиями, а радости принесут очень мало. Вы слишком сговорчивы и уступчивы, хотя уместно было бы проявить твердость.

Лев

Львам можно довести до конца дела, начатые накануне, расставить точки над i в обсуждениях, которые так затянулись, что уже утратили актуальность, да и осмысленность тоже. Не торопитесь решать вопросы личного характера – все нужно как следует обдумать. Действуя сгоряча, вы наделаете ошибок. Неплохой день для покупок. Желательно приобретать вещи оригинальные, даже экстравагантные.

Дева

Хороший день для кокетства, ни к чему не обязывающего флирта. Однако Девам не стоит слишком серьезно относиться к романтическим отношениям, которые начинаются в этот день. Снижен энергетический потенциал, есть опасность переутомления. Планируйте день так, чтобы у вас оставалось время передохнуть, почитать, прогуляться по парку – такие занятия помогают восстановить жизненные силы.

Весы

Окружающие видят в вас лидера, не подвергают сомнения ваши высказывания, охотно следуют советам. У Весов возможно урегулирование имущественных конфликтов, день подходит для заключения соглашений, касающихся финансов. Приятным сюрпризом станет искреннее признание симпатичной вам особы. Отношения, которые начинались как дружеские, переходят в романтическое русло.

Скорпион

Скучный, ничем не выдающийся день. Вы решаете много мелких задач, но они весьма однообразны, и это утомляет. Не удается найти достойное применение своему творческому потенциалу и незаурядным талантам. У Скорпионов возможны разногласия с детьми или другими людьми младшего возраста. Вы склонны чрезмерно опекать всех, кто хоть в малейшей степени от вас зависит, не задумываясь о том, нравится ли это вашим подопечным, идет ли им на пользу.

Стрелец

День отлично подходит Стрельцам для организации праздников, вечеринок, других торжественных мероприятий. Удается найти общий язык даже с теми, кто в последнее время вел себя по отношению к вам не лучшим образом. День обещает вам романтическое увлечение, не слишком серьезное, но дарящее массу позитивных эмоций и новых впечатлений.

Козерог

Многие представители знака будут вынуждены отказаться от своих планов из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Ваш жизненный тонус несколько снижен, так что самочувствие может ухудшиться. А вот настроению ничего не грозит – в уныние вы не впадете, как бы ни старались недоброжелатели этого добиться.

Водолей

Едва ли этот день будет вас радовать. Справиться с ситуацией Водолеям было бы легче, если бы кто-то пришел вам на помощь, но добровольцев в обозримом пространстве, к сожалению, не наблюдается. Очень напряженно складываются отношения с родственниками. Вас могут отвергнуть люди, в поддержке которых вы нуждаетесь.

Рыбы

У Рыб будет много дел; отдыха и праздного времяпровождения этот день не обещает. Вам трудно отделить главное от второстепенного, поэтому вы постоянно чем-то заняты: все время что-то улаживаете, урегулируете, решаете чьи-то проблемы. Между тем, вашего внимания не хватает именно тому человеку, который вам особенно дорог. Найдите время для общения с самыми близкими, даже если ради этого придется ответить отказом на чью-то просьбу.

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