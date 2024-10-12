Осторожность в Суперлуние: каким знакам зодиака лучше сдерживать эмоции 17 октября

17 октября состоится Полнолуние в знаке Овна, которое обещает быть особенно мощным, поскольку совпадет с Суперлунием, сообщает Zakon.kz.

В это время Луна будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, что усилит ее влияние на эмоциональное состояние людей. Астрологи предупреждают о высоком риске раздражительности и импульсивных действий, пишет thegirl.ru.

Влияние Суперлуния может подтолкнуть к необдуманным поступкам, поэтому рекомендуется избегать важных решений и конфликтов в этот день. Особенно осторожными стоит быть представителям огненных знаков — Овнам, Львам и Стрельцам, которым придется сдерживать свою импульсивность. Также трудности могут испытывать водные знаки — Раки, Скорпионы и Рыбы, которым следует обратить внимание на эмоциональное состояние.

Положительное влияние Полнолуния заключается в его энергии для начала новых проектов. Это хороший момент для тех, кто давно хотел сделать шаг вперед, будь то смена работы, жилья или отношений. Важно лишь избегать спешки и внимательно проверять детали, связанные с документами и сделками.

Астрологи рекомендуют справляться с агрессией через физическую активность и дыхательные практики.

Ранее стало известно, как знаки зодиака переживают расставание. Подробнее можно узнать здесь.