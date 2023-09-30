Последнее суперлуние: что ждет каждый знак зодиака

В ночь на 30 сентября случится последнее сентябрьское суперлуние в этом году. Астрологи рассказали о том, что ждет в ближайшее время каждый знак зодиака, сообщает Zakon.kz.

Грядущий период новой Луны принесет больше хорошего, говорят звезды. Но удача и везение будет сопутствовать только тем, кто последует их советам, передает Bazaar.

Овны, полнолуние пройдет в вашем знаке, а значит, вы сильнее всего ощутите его влияние. Посвятите этот день обновлению списка желаний. Вам важно поднять и без того высокую планку, чтобы приумножить внутреннюю мотивацию. А вот опускать руки и бросать начатое не стоит.

Тельцы, вам сейчас нужно направить энергию в одно русло – финансы. Небесное светило поможет вам открыть новые денежные потоки, с помощью которых вы удовлетворите все свои запросы до конца этого года. Поэтому лениться сейчас не время.

Близнецы, вы почувствуете тягу к переменам и обновлению. Что ж, ваше нутро вас не обманывает. Вы можете смело начинать планировать дальнее путешествие или же приступать к чистке своего окружения. Делайте все то, что подсказывает вам сердце.

Раки, полнолуние не только станет причиной плохого настроения, но и повлечет за собой большие траты. В такие моменты важно начать с легкостью отдавать эти деньги, которые вскоре вернутся к вам в трехкратном размере. Скупость же усложнит все еще больше.

Львы, у вас намечаются серьезные перемены в личной жизни. Те, кто уже сейчас находится в отношениях, могут почувствовать нехватку свободы. Но вы же помните, что для скандала сейчас не лучшее время. При этом на горизонте маячит другой человек, который манит вас совсем другими перспективами. Впрочем, звезды подсказывают: не торопитесь с выводами.

Девы, вам следует продолжать заниматься своими привычными делами. И не стоит в этот день что-то кому-то доказывать, ведь вы и без того знаете, чего вы достойны. Только напоминайте себе об этом почаще.

Весы, полнолуние прольет свет на реальное положение вашей семейной жизни. Не исключено, что с некоторыми иллюзиями и ожиданиями придется распрощаться навсегда. Главное, это убедиться, что вы и ваш партнер по-прежнему хотите одного и того же. А для этого необходимо просто поговорить по душам.

Скорпионы, вам пора подумать об отдыхе. Поверьте, вы уже достаточно много сделали на работе. Иначе эмоционального выгорания не избежать. Если по финансовым обстоятельствам отпуск сейчас не предусмотрен, то начните хотя бы просто рассматривать варианты. Поверьте, чудеса случаются и очень часто.

Стрельцы, вы можете либо взять паузу и сбавить жизненный темп, либо начать его наращивать. Все зависит от того, насколько ресурсными вы себя сейчас ощущаете. Полная Луна приумножит то, что у вас внутри, будь то пустота или бешеная энергия.

Козероги, вам стоит быть повнимательней со своими финансами. А еще важно избегать импульсивных покупок. И вообще, жить в счет следующего месяца – это плохая привычка. Начните трезво оценивать свои возможности здесь и сейчас. Завтра – это всегда про неизвестность.

Водолеи, звезды вам советуют на время ограничить общение с теми, кто вас не вдохновляет на новые свершения. Сейчас вам важно окружить себя единомышленниками, которые разгонят ваши идеи до серьезных масштабов.

Рыбы, любое полнолуние – это призыв начать слушать свою интуицию. Все ощущения, мысли и предчувствия будут сегодня неслучайны. Впрочем, не забывайте, что вы в силах придать им благостный характер. Чем чаще вы будете думать о хорошем, тем скорее это придет в вашу жизнь.

Ранее астрологи составили киногороскоп для каждого знака зодиака.

