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Врач назвала топ-10 плохих привычек, которые старят кожу

Врач составила топ-10 плохих привычек, которые старят кожу, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 06:22 Фото: pixabay
Российский врач-терапевт Ирина Баранова перечислила плохие привычки, которые портят кожу, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале Баранова отметила, что вредно:

1. Тереть глаза, подпирать подбородок и вообще часто прикасаться к лицу.

2. Спать лицом в подушку.

3. Наносить много макияжа, тем более грим! И не смывать его при первой возможности. Многие ложатся спать в макияже! Так нельзя.

4. Сладкое, молочное, частое питание. Да. Кожа – отражение внутреннего здоровья.

5. Гаджеты = скрюченная шея, усугубление птоза. Плюс синий свет экранов плохо влияет на коллаген.

6. Злоупотреблять "защитными" медицинскими масками. Под ними размножается патогенная флора, нарушается микробиом, формируется парниковый эффект.

7. Много солнца при отсутствии защиты и при отсутствии солнцезащитных очков. УФ лучи разрушают коллаген, провоцируют старение и пигментацию и способствуют образованию морщин.

8. Неверно подобранный уход (не по типу и не по потребностям кожи), некачественная косметика, грубые скрабы, умывание "до скрипа", отсутствие тоника.

Но! Лучше ничего не наносить на лицо, чем наносить какую-нибудь "гадость".

9. Не следить за восполнением дефицитов витаминов, минералов и других нутриентов.

10. Пересушивать кожу при частом использовании фена или в условиях центрального отопления и пить мало воды. Увлажнение воздуха зачастую важнее увлажнения лица.

Ранее врачи рассказали, какие продукты влияют на цвет зубов.

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