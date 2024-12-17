Луна в Раке: советы Василисы Володиной на 17 декабря

Фото: Instagram/vasilisa.volodina

Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, чем лучше всего заняться сегодня, 17 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Советами она поделилась в своем Telegram-канале. "Сегодня Луна в Раке, в свободном уходе, и самое время сказать себе: "Я в домике", даже самым активным и динамичным экстравертам. Если есть возможность взять выходной – смело берем. День не результативный, как бы мы ни старались выжать из него максимум. Лучшее, что можно сегодня сделать для себя – это поставить жизнь на паузу, уделить внимание своему психологическому состоянию или домашней рутине. А если отложить запланированное не получается, то просто не ждем сегодня вау-эффекта от того, что делаем. Ну идет и идет", – написала Василиса Володина. С гороскопом на 17 декабря 2024 года для всех представителей зодиакального круга можете ознакомиться здесь.

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