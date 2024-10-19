Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Зачем человеку нужны неудачи, рассказал психолог

настроение, психология, неудачи,, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 14:09 Фото: pixabay
Собираясь добиться какой-то цели, многие переживают по поводу возможной неудачи и того, чего она будет стоить, какую пользу можно извлечь из таких убеждений и как с ними бороться, сообщает Zakon.kz.

Есть люди, которые используют переживания по поводу неудач как повод для дальнейшего развития. А есть те, кто уверен, что они настолько невезучие, что неудачи их буквально преследуют. Специалисты отмечают, что бояться неудач не надо, равно как и считать их концом света. Ведь они только на пользу. Но при правильном к ним отношении.

О том, что надо знать о неудачах и могут ли они быть полезны человеку, рассказал в беседе с aif.ru клинический психолог Алексей Мелехин.

Он отметил, что когда мы говорим про неудачи, то обычно скатываемся в деление мира на две части. И как раз так делать не надо, так как в такой парадигме картина мира делится только на черное и белое.

"Когда человек применяет такие обороты, как удачи и неудачи, он маркирует, что делать категорически не нужно. Потому что, когда вы говорите: "О, у меня удача!", формируется определенный стиль реагирования: надо больше удач или меньше неудач. И тогда вы относитесь к своей жизни как к подбрасыванию монетки, что уже делает вас заложником определенных состояний – или тревожных, или депрессивных провалов. Никакой черной полосы быть не может", – уверен специалист.

По его словам, есть и второй аспект – это негативный аффект или негативизм и пессимизм. Так устроено восприятие человека, что ему проще увидеть плохое, чем объемную картину в целом, или разглядеть, что тут получилось, а тут чем еще жизнь наполнена, кроме черной точки на листе бумаги. Может, что-то еще есть хорошее.

"Большинство людей сейчас, к сожалению, стали заложниками такого дихотомического мышления: удача/неудача, хорошо/плохо, получилось/не получилось, светлая/черная полоса. То есть они весь мир делят", – подчеркивает Мелехин.

Психолог напоминает: важно понимать, что даже на термометре есть целая шкала и даже огромное количество шкал может быть. И на самом деле, насколько человек будет показывать различные оттенки себе, разные спектры, то есть чем он шире и объемнее будет смотреть на мир и свою жизнь, тем он будет более свободен, в том числе и когнитивно, он станет гибче все воспринимать, не маркировать неудачи негативно.

"Ведь важно помнить, что неудачи, даже череда неудач – это полезно для психики. Это помогает ей что-то пересмотреть, реорганизовать. И когда мы сможем отойти от этого деления: удачи и неудачи, плохо или хорошо, тогда и к каким-то несбывшимся нюансам будем относиться проще".

Ранее психологи назвали признаки уверенных в себе женщин.

Читайте также

гороскоп, натальная карта, астрология
Компромиссы в любви и осторожность в бизнесе: субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Книги
Опубликовали список из 20 книг для освоения профессиональных навыков
Как читать больше книг за короткое время
Как читать больше книг за короткое время
Андрей Дюсупов
2024 год Психология Психотерапия Интересные факты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Ученые разгадали феномен, почему в некоторых семьях рождаются только мальчики или девочки
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
полицейский умер в аварии
Полицейский из Семея, спасший девочку от преследователя с ножом, погиб в аварии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: