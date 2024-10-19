Зачем человеку нужны неудачи, рассказал психолог

Собираясь добиться какой-то цели, многие переживают по поводу возможной неудачи и того, чего она будет стоить, какую пользу можно извлечь из таких убеждений и как с ними бороться, сообщает Zakon.kz.

Есть люди, которые используют переживания по поводу неудач как повод для дальнейшего развития. А есть те, кто уверен, что они настолько невезучие, что неудачи их буквально преследуют. Специалисты отмечают, что бояться неудач не надо, равно как и считать их концом света. Ведь они только на пользу. Но при правильном к ним отношении.

О том, что надо знать о неудачах и могут ли они быть полезны человеку, рассказал в беседе с aif.ru клинический психолог Алексей Мелехин.

Он отметил, что когда мы говорим про неудачи, то обычно скатываемся в деление мира на две части. И как раз так делать не надо, так как в такой парадигме картина мира делится только на черное и белое.

"Когда человек применяет такие обороты, как удачи и неудачи, он маркирует, что делать категорически не нужно. Потому что, когда вы говорите: "О, у меня удача!", формируется определенный стиль реагирования: надо больше удач или меньше неудач. И тогда вы относитесь к своей жизни как к подбрасыванию монетки, что уже делает вас заложником определенных состояний – или тревожных, или депрессивных провалов. Никакой черной полосы быть не может", – уверен специалист.

По его словам, есть и второй аспект – это негативный аффект или негативизм и пессимизм. Так устроено восприятие человека, что ему проще увидеть плохое, чем объемную картину в целом, или разглядеть, что тут получилось, а тут чем еще жизнь наполнена, кроме черной точки на листе бумаги. Может, что-то еще есть хорошее.

"Большинство людей сейчас, к сожалению, стали заложниками такого дихотомического мышления: удача/неудача, хорошо/плохо, получилось/не получилось, светлая/черная полоса. То есть они весь мир делят", – подчеркивает Мелехин.

Психолог напоминает: важно понимать, что даже на термометре есть целая шкала и даже огромное количество шкал может быть. И на самом деле, насколько человек будет показывать различные оттенки себе, разные спектры, то есть чем он шире и объемнее будет смотреть на мир и свою жизнь, тем он будет более свободен, в том числе и когнитивно, он станет гибче все воспринимать, не маркировать неудачи негативно.

"Ведь важно помнить, что неудачи, даже череда неудач – это полезно для психики. Это помогает ей что-то пересмотреть, реорганизовать. И когда мы сможем отойти от этого деления: удачи и неудачи, плохо или хорошо, тогда и к каким-то несбывшимся нюансам будем относиться проще".

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