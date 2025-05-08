Кому нельзя есть белый хлеб

Оказывается, белый хлеб в свежем виде лучше не употреблять, особенно людям с некоторыми заболеваниями. Так, врачи подробно рассказали, в чем польза и вред хлеба из пшеничной муки, кому такой хлеб есть нельзя, сообщает Zakon.kz.

Белый хлеб – это самостоятельный продукт

Диетологи во всем мире считают, что хлеб как продукт надо употреблять отдельно от остальной еды. Не добавлять его к основному приему пищи, к первым и вторым блюдам. Лучше есть его или отдельно, или в качестве бутербродов.

"Мы привыкли есть хлеб с любым блюдом, но это повышает гликемический индекс в организме (показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь). Белый хлеб повышает уровень сахара, углеводов, а углеводы – это лишний вес и заболевания сосудов. Хлеб выпекается из муки высшего сорта, которая делается из центра зерна, там в основном содержатся белок, клейковина, большое количество углеводов. Но все полезное – в отрубях. Если уж очень хочется, то лучше есть хлеб с отрубями, потому что это клетчатка, витамины. Чисто белый хлеб с точки зрения диетологии не продукт для здоровья". Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин

Так, сэндвич, бутерброд – это самостоятельное блюдо, которое идет на основе хлеба, и его не надо мешать с чем-то другим. Ведь задача белого хлеба – насытить организм углеводами, энергией.

Энергию, полученную с белым хлебом, важно израсходовать

Есть хлеб можно спокойно, если есть уверенность, что полученную энергию в дальнейшем организм сумеет израсходовать.

"Сам по себе белый хлеб – это углеводы, которые быстро попадают в организм. Мы получаем из них калории. Если эти калории мы сжигаем, то есть двигаемся, испытываем адекватные физические нагрузки, то проблем нет. Но если у человека нарушение углеводного обмена, то это приведет к тому, что начнет повышаться уровень сахара в крови. Запускаются нежелательные механизмы: вначале идет нарушение толерантности к глюкозе (уровень сахара выше нормы, но ниже диабетических значений), а потом – сахарный диабет и последующие за ним проблемы", – добавил доктор Кондрахин.

Белый хлеб содержит легкоусвояемые углеводы, за счет чего человек быстро получает энергию и приходит в работоспособное состояние, например, по утрам.

Но дальше включается механизм, который в беседе с РБК Life привела врач-диетолог кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Если мы съедим этот хлеб со сладким джемом, то, конечно, сразу проснемся, побежим, но недолго. Минут через 30 у нас будет ощутимый упадок сил, хотя энергии еще будет выше крыши. У многих, кто часто это делает, особенно с возрастом, начинаются такие качели. Быстро подняли уровень глюкозы в крови – ура, эйфория, энергия. Мы проснулись, улыбнулись, нам стало очень хорошо, потому что мозг выделил нам эндорфин и говорит: какой ты молодец, нашел быструю энергию. Все замечательно, очень хорошо. Но недолго. Дальше выделяется инсулин, растаскивает это все быстро по клеткам, ведь кровь "голодная". Мозг требует еще энергии. Фактически минут через 30-40, едва добравшись до работы, человек сразу делает себе сладкий кофе, опять кусочек хлеба с чем-то сладким. И опять такая же история. Минут 40 он может проработать, потом новый упадок сил, который многие списывают на стресс, недосып. А надо просто не увлекаться белым хлебом". Елена Соломатина

При недостатке физической активности нерастраченная энергия от быстрых углеводов начинает складироваться в организме в виде жира. Страдают сосуды, в которых скапливается холестерин, формируется атеросклеротическая бляшка, дальше появляются сердечно-сосудистые заболевания, которые тянут за собой лимфо-сосудистые и другие проблемы со здоровьем.

"В данном случае это нехорошая энергия. Плюс лишний вес приводит к поломке всех метаболических процессов. Дальше идет нагрузка на сердце, на суставы. Даже для здорового человека в нынешних условиях белый хлеб – это пустые калории: поступая в организм, они не оставляют места для полезных калорий, которые несут в себе много витаминов, микро- и макроэлементов, белков, полезных жиров. Не останется места для орехов, для ненасыщенных растительных масел – оливкового, льняного", – высказалась Соломатина.

Белый хлеб белому хлебу рознь

Есть просто белый хлеб из муки, причем это может быть даже мука не высшего сорта, но без особых добавок. Используются вода, дрожжи, яйца. А есть белый хлеб, который чаще всего сейчас встречается в супермаркетах, который там готовят с добавлением маргарина, различных улучшателей самой муки. Туда дополнительно добавляют глютен, что делает само тесто эластичным и пышным.

"Это надо понимать, ведь есть люди с непереносимостью глютена. Когда мы едим обычную еду и там присутствует глютен, то это нормально. А если дополнительно съесть вот такой теплый пышный батон, могут быть определенные проблемы, хуже будут усваиваться витамины, микро- и макроэлементы". Елена Соломатина

Она подчеркнула, что белый хлеб, как правило, выпекают из муки высшего сорта, то есть из очищенной от отрубей. Вместе с ними продукт лишается и ряда витаминов, микро- и макроэлементов.

Какой белый хлеб полезнее

Полезнее есть подсушенный белый хлеб.

"Почему подсушенный? Потому что его расщепление начинается сразу в ротовой полости. Мы не можем проглотить подсушенный хлеб сразу, как сделаем это с пышным свежеиспеченным продуктом. Подсушенный хлеб сначала хорошо обрабатывается слюной. Дальше он поступает в организм уже полуобработанным, что гораздо легче для переваривания. Поэтому он часто в рационе людей после операций: когда организм ослаблен, исключается черный хлеб или цельнозерновой, а рекомендуется есть сухарики из белого хлеба". Елена Соломатина

Здоровым людям в любом случае полезнее есть белый хлеб с добавками, например с отрубями, а сам хлеб воспринимать как лакомство, а не постоянную еду:

"Желательно его компенсировать чем-то полезным. Не просто белый хлеб, а на него положить красную рыбу, а сверху – какой-то овощ. Так организм получит и клетчатку, и витамины, и минералы, и полезные жиры из рыбы. В таком случае хлеб станет дополнительной энергией к бутерброду, высокоэнергетическим перекусом".

Кому нельзя есть белый хлеб

Отказаться от употребления свежего белого хлеба следует:

людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, для них допустимо есть продукт только в подсушенном виде;

людям с лишним весом, для которых быстрые углеводы в белом хлебе станут переизбытком – организм не сумеет их вовремя израсходовать;

людям с сахарным диабетом.

"В белом хлебе очень мало нужной организму клетчатки, полезные бактерии практически ничего не получают, наоборот, хлеб кормит вредные бактерии, которые хорошо размножаются на нем. Это приводит к снижению функций иммунной системы". Елена Соломатина

Кондрахин добавил, что крайне осторожными в плане употребления белого хлеба следует быть людям с панкреатитом:

"Хлеб вызывает раздражение поджелудочной железы. Для того чтобы переварить его, организму приходится вырабатывать определенные пищеварительные соки. Поджелудочная страдает, если она воспалена, ей хлеб свежий нельзя. Можно только в виде сухарей. Также в виде сухарей мы предлагаем белый хлеб людям, у которых проблемы с желчным пузырем".

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