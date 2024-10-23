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Врач предупреждает: не собирайте букеты из опавшей листвы

Врач предупреждает: не собирайте букеты из опавшей листвы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:22 Фото: pxhere
Для многих людей с аллергией осенний сезон представляет собой серьезный вызов из-за опавших листьев, которые становятся идеальной средой для распространения плесени. Врач Анна Усачева призывает не собирать букеты из опавшей листвы и не делать гербарии, сообщает Zakon.kz.

По словам аллерголога-иммунолога, главным аллергеном, содержащимся в опавшей осенней листве, является плесень.

"Она активно размножается там из-за перепадов температур, обильного количества осадков и высокой влажности. Вдыхание спор плесени может значительно ухудшить состояние здоровья и вызывать затрудненное дыхание, одышку и другие неприятные симптомы, которые нередко путают с обычной простудой".Анна Усачева

В продолжении отмечается, что аллергия на плесень проявляется не только в виде чихания и заложенности носа.

Многие жалуются на слезотечение, зуд в горле и даже на кожные высыпания.

Важно помнить: аллергия, как правило, не сопровождается повышением температуры, что и позволяет отличить ее от вирусных инфекций.

В зоне риска люди, страдающие от любых других аллергических реакций, а также чувствительных к цветению растений. Как отмечено в публикации издания "Газета.ru", чтобы минимизировать риск обострения заболевания, важно соблюдать меры профилактики.

"Если в другие времена года вы наблюдаете у себя проявления аллергии на цветение, то и осенью вам необходимо быть внимательным к своему состоянию. Не стоит собирать букеты из опавшей листвы и делать гербарии, лучше отказаться от осенних фотосессий в лесу, особенно после дождя, когда уровень влажности достаточно высокий".Анна Усачева

Если вы живете в частном доме, то не забывайте своевременно убирать опавшие листья со двора.

При уборке желательно надевать респиратор – это защитит дыхательные пути от негативного воздействия аллергенов. Если в доме высокая влажность, также рекомендуется по возможности установить осушитель воздуха дома.

"Можно использовать защитные сетки на окна и двери для снижения проникновения спор и пыльцы в дом. А для очистки воздуха в помещении полезно установить специальные воздухоочистители. Не забывайте и о гигиене: после прогулок на улице тщательно протирайте обувь, мойте домашних питомцев, чтобы избежать заноса плесени внутрь дома".Анна Усачева

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