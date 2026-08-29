Пищевой технолог назвала ошибки при мытье овощей и фруктов

Простого ополаскивания овощей и фруктов водой может быть недостаточно для их безопасного употребления, сообщает Zakon.kz.

Пищевой технолог Монтсе Мелендес рассказала изданию ABC, как правильно обрабатывать продукты, чтобы снизить количество микроорганизмов на их поверхности.

По словам специалиста, для дезинфекции следует использовать только средства, специально предназначенные для обработки продуктов.

При этом важно соблюдать инструкцию: недостаточное количество средства или слишком короткое время обработки может оказаться неэффективным, а чрезмерная концентрация способна оставить нежелательные остатки на пище.

Мелендес также посоветовала мыть и дезинфицировать овощи и фрукты непосредственно перед употреблением. Если сделать это заранее, продукты могут впитать лишнюю влагу и быстрее испортиться.

Кроме того, эксперт предупредила, что один и тот же раствор воды с дезинфицирующим средством не стоит использовать для обработки нескольких партий продуктов.

Таким образом, правильная обработка фруктов и овощей помогает снизить риск употребления вместе с пищей нежелательных микроорганизмов. При этом специалист рекомендует не экспериментировать с концентрацией средств и обязательно соблюдать указания производителя.

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