Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Химик рассказала о том, как нельзя мыть пластиковые контейнеры

посуда, посудомоечная машина, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:14 Фото: pixabay
При неправильном использовании и уходе на пластиковых контейнерах появляются микротрещины, из-за чего микропластик попадает в пищу, сообщает Zakon.kz.

О том, как правильно ухаживать за такой посудой, рассказала в беседе с aif.ru химик Сакина Зейналова.

"Пластиковые контейнеры при неправильном мытье и эксплуатации в целом быстрее изнашиваются, на них появляются трещины и сколы. В результате образуется больше микропластика, который попадает и нам в пищу, и в канализацию, а оттуда – в природу", – говорит Зейналова.

Она отметила, что достоверных данных о негативном воздействии микропластика на человеческий организм пока нет, но лучше принимать меры предосторожности.

"Лучше не мыть пластиковые контейнеры в посудомоечной машине. Если у вас есть такая возможность, мойте их вручную. Это продлит им срок жизни. При ручной мойке не следует использовать абразивные средства, включая жесткие и тем более металлические губки. Выбирайте что-нибудь помягче. Что касается температуры воды, пусть будет та, что вам наиболее комфортна", – поясняет специалист.

Если вы все же привыкли пользоваться посудомоечной машиной или что-то мешает вам помыть контейнер вручную, примите к сведению два совета:

  • помещайте контейнер только на верхнюю полку – подальше от нагревательного элемента;
  • избегайте режимов дезинфекции, глубокого очищения и высоких температур.

Однако, обращает внимание Зейналова, не все контейнеры пригодны даже для такого мытья: например, контейнеры из ПВХ лучше вообще не помещать в посудомоечную машину.

"Изучите специальные символы, изображенные на таре или упаковке из-под нее. Их вариаций много, но они, как правило, очень наглядны. Если там нарисовано что-то похожее на посудомоечную машину с посудой внутри, значит, мыть эту тару безопасно".

Она добавляет, что если на пластике нет маркировки о том, из какого материала он сделан, а также нет знаков о безопасности мытья в посудомойке, то лучше не рисковать и помыть все вручную.

Также специалист предупреждает, что одноразовую пластиковую тару (к ней относится упаковка продуктов и напитков, например, бутылки) мыть в посудомоечной машине категорически нельзя.

Ранее специалисты рассказали, какие вещества входят в состав пластиковой посуды и когда эти изделия опасны для здоровья.

Читайте также

сердце, любовь, отношения,
Разницу между мужской и женской ревностью объяснил психолог
Козерог, Лев, Овен: кто еще способен покорить вершины
Козерог, Лев, Овен: кто еще способен покорить вершины
Елена Малышева озвучила новые рекомендации по витамину D
Елена Малышева озвучила новые рекомендации по витамину D
Андрей Дюсупов
2024 год Вред здоровью Здоровье Наука Химия Интересные факты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
&quot;Наши пути продолжатся раздельно&quot;: Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
"Наши пути продолжатся раздельно": Али Окапов посвятил пост Фаризе Ескермес
Регулирование дорожного движения, полиция, полицейский, дорога, машины
Акимат Алматы опубликовал важное объявление для водителей
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: