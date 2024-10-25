Химик рассказала о том, как нельзя мыть пластиковые контейнеры

При неправильном использовании и уходе на пластиковых контейнерах появляются микротрещины, из-за чего микропластик попадает в пищу, сообщает Zakon.kz.

О том, как правильно ухаживать за такой посудой, рассказала в беседе с aif.ru химик Сакина Зейналова.

"Пластиковые контейнеры при неправильном мытье и эксплуатации в целом быстрее изнашиваются, на них появляются трещины и сколы. В результате образуется больше микропластика, который попадает и нам в пищу, и в канализацию, а оттуда – в природу", – говорит Зейналова.

Она отметила, что достоверных данных о негативном воздействии микропластика на человеческий организм пока нет, но лучше принимать меры предосторожности.

"Лучше не мыть пластиковые контейнеры в посудомоечной машине. Если у вас есть такая возможность, мойте их вручную. Это продлит им срок жизни. При ручной мойке не следует использовать абразивные средства, включая жесткие и тем более металлические губки. Выбирайте что-нибудь помягче. Что касается температуры воды, пусть будет та, что вам наиболее комфортна", – поясняет специалист.

Если вы все же привыкли пользоваться посудомоечной машиной или что-то мешает вам помыть контейнер вручную, примите к сведению два совета:

помещайте контейнер только на верхнюю полку – подальше от нагревательного элемента;

избегайте режимов дезинфекции, глубокого очищения и высоких температур.

Однако, обращает внимание Зейналова, не все контейнеры пригодны даже для такого мытья: например, контейнеры из ПВХ лучше вообще не помещать в посудомоечную машину.

"Изучите специальные символы, изображенные на таре или упаковке из-под нее. Их вариаций много, но они, как правило, очень наглядны. Если там нарисовано что-то похожее на посудомоечную машину с посудой внутри, значит, мыть эту тару безопасно".

Она добавляет, что если на пластике нет маркировки о том, из какого материала он сделан, а также нет знаков о безопасности мытья в посудомойке, то лучше не рисковать и помыть все вручную.

Также специалист предупреждает, что одноразовую пластиковую тару (к ней относится упаковка продуктов и напитков, например, бутылки) мыть в посудомоечной машине категорически нельзя.

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