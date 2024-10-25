Разницу между мужской и женской ревностью объяснил психолог

Многие рассматривают ревность как признак истинной любви. На деле она скорее разрушает отношения, хотя бывают моменты, когда с ее помощью людям удается разжечь угасающие чувства, сообщает Zakon.kz.

О том, как использовать ревность для блага отношений и что может скрываться за проявлениями этого чувства, а также что необходимо делать, чтобы не утонуть в подозрениях, рассказала в беседе с aif.ru психотерапевт Ольга Малинина.

Специалист отмечает, что ревность не относят к базовым эмоциям. Тем не менее этот механизм противодействия изменам и расставаниям возник не просто так. В нем точно есть определенная польза, раз он занимает такое важное место в жизни людей. К тому же эволюционные психологи различают мужскую и женскую ревность.

"В современном мире сложно понять ревнивого человека, но еще каких-то сто лет назад ревность могла сохранить жизнь. Считается, что в прошлые времена женщины ревновали больше к возможным влюбленностям у мужчин, чем к их сексуальным связям, где сердце не включается. Это обусловлено тем, что влюбленный мужчина мог уйти из семьи, перенаправив все свое благосостояние и ресурсы на новую женщину и ее детей", – объясняет Малинина.

Она отмечает, что у мужчин все происходило наоборот. Их обычно не трогало, если супруги в кого-то влюблялись, но, если они узнавали о том, что они с ним спят, это приводило в ярость. Ведь тогда они не могли быть уверены в том, что растят своих детей, а не чужих.

"Если посмотреть на это современным взглядом, то ревность – архаический механизм, который когда-то стоял на страже семейного уклада, теперь утратил свою актуальность. Сегодня с ушедшего мужчины можно взыскать алименты, а тест ДНК помогает установить отцовство. Тем не менее ревность не только присутствует в нашей жизни, но и является причиной 12-14% от общего числа убийств", – говорит психолог.

По ее словам, первое, что может вызывать ревность, – интерес партнера к кому-то еще. Второе, что укрепляет опасения или становится самостоятельным триггером, – низкий статус человека или его резкое понижение.

"Например, мужчина будет переживать, если его потенциальный соперник выше по статусу, достиг гораздо большего либо богаче, чем он. Женщину сильнее волнует внешность соперницы. Если она более привлекательная и молодая, то это скорее вызовет негативные чувства, чем наличие у нее прибыльного бизнеса".

Малинина отмечает, что люди довольно часто оценивают себя, своих партнеров и окружающих их людей, исходя из личного статуса. Даже неревнивый человек может начать ревновать, если, например, с возрастом он начинает чувствовать, что его позиция на брачном поле снизилась либо мужчина неожиданно обанкротился, либо женщина располнела после родов.

"Если же пара изначально формируется из неравных по статусу людей, то человек с более низким положением начнет понижать статус своего партнера либо приподнимется до его уровня, чтобы освободиться от собственных неприятных чувств", – говорит специалист.

Тем не менее, по словам Малининой, не всегда люди ревнуют любимых. Иногда эти чувства проявляются у подчиненного к руководителю, у ребенка – к родителям или у взрослого человека – к другу.

"В таком случае можно предположить некоторую зависимость ревнующих людей от тех, к кому возникает ревность. Негативная эмоция – это попытка ревнивца отпихнуть всех тех, кто кроме него претендует на внимание, ресурсы, деньги, власть или любовь важного для него человека. Неуверенность в себе сильнее подогревает внутренние опасения. Например, женщина требует внимания подруги и злится, когда та зовет на встречу кого-то третьего, только потому, что она боится, что с ней перестанут общаться и она останется одна. Она верит в то, что никому другому она не будет интересна. Когда речь идет о детях, то они реально зависимы от родителей и их настроения. Им просто некуда деваться. Если родители не выстроили нормальную систему взаимоотношений, то может возникнуть нездоровая ревность. Иногда она идет от мамы к мужу из-за дочери или собаки, потому что мужчина относится к ним с большим теплом и вниманием, чем к собственной жене", – объясняет психотерапевт.

Что же делать, если появилась ревность? Самый первый шаг, по мнению Малининой, который необходимо сделать человеку, – разобраться в источнике неприятного чувства:

Я настолько не уверен в себе, что боюсь оказаться ненужным и неинтересным?

Мой партнер провоцирует меня, уделяя больше времени детям, друзьям, работе, увлечениям?

Я в чем-то зависим от человека и боюсь этого лишиться?

"Если речь идет о собственной неуверенности, то, к сожалению, не всегда получается восстановить ее самостоятельно, и требуется помощь специалиста. Но человек может начать чем-то интересоваться, увлекаться, заниматься или общаться с кем-то еще, помимо того, к кому он чувствует ревность. Азартно увлеченный чем-то человек, имеющий много общения с разными людьми, может вызвать ответное возбуждение и интерес", – говорит специалист.

Когда речь идет об отношениях с любимым человеком, то Малинина советует поговорить с ним о том, что для каждого приемлемо, а что неприемлемо в отношениях.

"Если партнер не выходит за рамки договоренностей, а ревность остается, то важно понять, насколько возникший страх потерять любимого реален. Если человек просто общительный или у него есть свои увлечения, то важно научиться давать ему свободу общения с другими людьми. Чтобы не перейти в стадию слежки или пиления, придется научиться развлекать себя самостоятельно, потому что нет ничего хуже, чем начать накручивать себя и душить другого своими подозрениями. К тому же подобного рода придирки могут заставить человека начать скрывать свое общение, но вряд ли он его прекратит".

Психолог предупреждает, что за ревностью всегда стоит желание быть главным и единственным для другого. У человека есть иллюзия, что если получится убрать маму, папу, друзей, работу, то все внимание достанется только ему.

"Это не так. Любому человеку необходимо личное пространство и общение с разными людьми. Важно научиться разбираться с причинами своей подозрительности и неудовлетворенности, а не соскакивать автоматически на угрозы, манипуляцию или обвинения".

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