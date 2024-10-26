Какие ювелирные изделия самые сложные в уходе, рассказал эксперт

Выполнять профессиональную чистку украшений может только ювелирная компания, у которой есть производство. Между тем вернуть блеск, яркость и убрать налет с изделий можно и самостоятельно в домашних условиях, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал "Газете.Ru" специалист по диагностике и оценке драгоценных камней Александр Лихачев.

Для чистки украшений из драгоценных металлов можно использовать специальные составы. Еще один способ – аккуратно почистить изделия очень мягкой зубной щеткой и мыльным раствором.

Лихачев советует не использовать народные способы ухода за ювелирными изделиями. Например, заворачивать их в фольгу, заливать кипятком или засыпать лимонной кислотой. По словам эксперта, это не принесет должного результата, напротив, может привести к тому, что украшение еще сильнее потускнеет.

"Самым прихотливым металлом в ювелирных изделиях является серебро. Оно может окисляться и чернеть. Например, из-за того, что пот человека стал содержать больше серы или от воздействия соленой морской воды", – отметил Лихачев.

Для защиты от почернения серебряные украшения покрывают специальными составами. Однако любые покрытия держатся лишь какое-то время. Чаще всего для серебра используют родий – он придает изделиям блеск и защищает от повреждений. Также встречается много вариантов позолоченного серебра, но в месте наибольшего соприкосновения с кожей позолота с изделия со временем стирается.

"Следующим по сложности в уходе металлом является белое золото. Обычно его сплавляют с никелем или палладием. В первом случае украшение имеет желтоватый оттенок, во втором случае он отсутствует. Белое золото с никелем со временем становится менее ярким и начинает желтеть. Поэтому его нужно повторно покрывать родием, сделать это можно только в ювелирной студии", – советует эксперт.

Наиболее простой уход требуется за изделиями из платины и палладия, так как их не нужно покрывать родием. Однако, если украшение из палладия имеет большую глянцевую поверхность, на ней в процессе носки появятся царапины, убрать их можно только специальным оборудованием в мастерских.

"Что касается типов изделий, то наиболее просты в уходе серьги, подвески и цепочки – они меньше всего соприкасаются с другими твердыми поверхностями. В свою очередь кольца нередко подвергаются легким ударам о различные предметы", – поясняет Лихачев.

По его словам, необходимо всегда снимать ювелирные изделия на пляже, в спортзале и при различных занятиях, когда украшение активно контактирует с другими поверхностями. В том числе, во время уборки и мытья посуды. Изделия также должны меньше взаимодействовать с химическими средствами.

Хранить ювелирные украшения лучше в специальных коробочках-шкатулках с мягким покрытием. У каждого изделия должен быть свой отсек – так они не будут тереться друг о друга и портиться.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снижается спрос на золотые слитки, при этом сам металл продолжает расти в цене.