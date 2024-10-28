Недостатки каждого знака зодиака: от эгоизма до манипуляций

У каждого представителя зодиакального круга есть свои уникальные черты, сильные стороны, а также области, над которыми они должны работать, чтобы стать лучшей версией себя. Астрологи уверены, что никто не идеален, сообщает Zakon.kz.

Овен

Определенно, один из главных недостатков носителей этого огненного знака зодиака – его безжалостность. Когда что-то или кто-то стоит на его пути, он не задумываясь просто раздавит, и если не физически, то морально уж точно.

Телец

Стремящиеся к финансовой стабильности люди со знаком зодиака Телец часто неоправданно скупы и жадны. Порой для них материальное становится самым ценным, и они легко жертвуют людьми и отношениями, что обескураживает тех, кто рядом.

Близнецы

Ужасная черта Близнецов – их склонность к вранью. Кажется иногда, что они могут бесстыдно солгать ради собственной выгоды или чтобы избежать ответственности, и совсем не раскаиваться потом.

Рак

Раки бывают ужасно манипулятивными. Если им нужно воздействовать на кого-то эмоционально, они не побрезгуют даже самыми отвратительными приемами, унижающими и их самих, и тех, на кого эти приемы направлены.

Лев

Все привыкли, что главные эгоисты среди знаков зодиака – Львы. Порой они ведут себя так, будто они короли Вселенной, а все вокруг – челядь, вынужденная прислуживать Львам. Не менее ужасен Львиный гнев, который возникает, когда окружающие отказываются падать ниц перед этими королями.

Дева

Девы бывают ужасно, невыносимо педантичны. Это люди, которые заставят вас действовать по регламенту даже тогда, когда было бы удобнее и логичнее поступить более гибко, наплевав на правила.

Весы

Из недостатков этих представителей стихии воздуха можно выделить бескомпромиссность, завышенные требования к себе и окружающим, а еще сильную зависимость от чужого мнения.

Скорпион

Ужасная черта Скорпионов заключается в их невыносимой драматичности и нездоровом накале эмоций, которые они стремятся навязать тем, кто им близок. Даже если вы не планировали истерику, Скорпионы ее устроят.

Стрелец

Стрельцы бывают до того разнузданными и нахальными, они просто не ощущают, что есть границы дозволенного, и очень легко их нарушают. Надо ли говорить, что тем самым они портят отношения с окружающими.

Козерог

В упрямстве людям, рожденным под знаком зодиака Козерог, нет равных. Эти зануды стоят на своем до конца, даже зная, что неправы. Их, как отмечено в публикации издания "Рамблер.Гороскопы", не волнуют чужие эмоции.

Водолей

Невыносимая сторона Водолеев – их одержимость идеей. Если он в чем-то уверен, он будет вести себя безумно и доведет всех до белого каления своим отрицанием реальности. А разгребать потом будет не Водолей, а все вокруг, конечно.

Рыбы

Ужасная черта Рыб – их способность быть жертвой везде, где им выгодно, внушая вину при этом тем, кто будет отдуваться за Рыбьи прегрешения.

Психологи считают, что удача – это не благоприятное стечение обстоятельств, а наша готовность ими воспользоваться. А астролог Юлия Величко рассказала, кто из знаков зодиака входит в список самых удачливых.