Эксперты назвали самые грязные места в самолете и как избежать микробов на борту

Мы уверены, что вместе с билетом покупаем заботу о здоровье. Но на высоте нас поджидают опасности куда более приземленные, и одна из них находится буквально у нас под рукой. Zakon.kz поговорил со специалистами и выяснил, почему самолет – не то место, где стоит терять бдительность.

Самолет доставляет нас быстро и без лишних усилий куда угодно: в отпуск, в командировку, на учебу или наконец-то домой. Билет стоит недешево, а значит, где-то в подсознании возникает ощущение, что безопасность здоровья входит в стоимость как базовый пакет при покупке с ручной кладью в 8 килограммов или стаканом воды от стюардессы, но самая большая опасность находится буквально у нас под носом.

Карман зла

Пока бортпроводники с привычной улыбкой демонстрируют правила эвакуации, большинство пассажиров заняты куда более приземленными действиями, например, осматривают пространство вокруг себя. В поле зрения сразу попадает карман впереди стоящего кресла, а в нем аккуратно запаянные в пластик инструкции по безопасности и рвотный пакетик на случай турбулентности. Мы берем инструкции в руки, кладем в карман зарядку, очки для чтения, иногда даже телефон, и не задумываемся о последствиях. А зря. Интернет давно уже переполнен историями о том, что карман в спинке кресла грязнее туалета.

В одном из интервью для New York Post стюардесса перечислила самые "заразные" места на борту, и первым в ее списке оказался именно карман кресла.

"Это, пожалуй, самое грязное место в самолете, трогают эти инструкции все, но не протирает никто и никогда", – говорит стюардесса Жозефина Римо.

С виду неприметный кусок ткани давно превратился в склад всего, от чего пассажиры хотят избавиться на время полета:

Грязные салфетки.

Рвотные пакеты.

Жвачка.

Огрызки яблок.

Носки.

Использованные детские памперсы.

Даже нижнее белье.

Список находок бортпроводников звучит абсурдно, если не знать, что все это там действительно бывает.

Проблема в том, что перерывы между рейсами обычно настолько короткие, что на полноценную дезинфекцию просто не остается времени. Физически невозможно обработать каждый уголок салона. Поэтому карманы в креслах остаются тем самым "мусорным баком" всего, что пассажиры не хотят видеть у себя под руками.

Но мы решили запросить информацию в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте РК о стандартах и нормах уборки на воздушном судне.

"Согласно Приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2021 года "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов" влажная уборка пассажирского салона, санитарно-технического оборудования, туалетов проводится после каждого рейса, по прибытии в промежуточный или базовый аэропорт. Проводится генеральная уборка пассажирского салона, кабины экипажа, санитарно-технического оборудования, туалетов, багажных отсеков. Влажную и генеральную уборку начинают проводить в салоне, в туалете уборка проводится в последнюю очередь с применением моющих и дезинфицирующих средств", – поясняет Баян Давлетьярова, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

В салоне подвергаются уборке: Ковровые дорожки.

Чехлы кресел.

Откидные столики.

Багажные полки.

"Очистку ковров проводят пылесосами. Подголовники на креслах подлежат замене после каждого рейса или промежуточной остановки при смене пассажира, за исключением подголовников, устойчивых к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Откидные столики, багажные полки, подлокотники подлежат мойке и двукратной обработке дезинфицирующим средством". Баян Давлетьярова

Как видите, в стандартах нет ни слова о чистке карманов кресел. И неудивительно, кто тогда успевал бы готовить самолет к следующему рейсу?

Так что забудьте иллюзию, что за вас все сделают. Ваше здоровье и гигиена – это ваша личная ответственность. И она не исчезает на время полета, как багаж после регистрации на рейс.

Самолет – не SPA-салон

Мы часто воспринимаем полет как паузу от реальности: поспать, посмотреть сериал, разуться, положить голову на иллюминатор. Но самолет – не место для полной расслабленности. Это замкнутое пространство, где десятки, а иногда сотни людей делят один и тот же воздух и вирусы.

Мы поговорили с врачом-инфекционистом высшей категории, доктором медицинских наук и профессором Галией Жуманбаевой, которая рассказала, как уберечь свое здоровье.

"По воздушным инфекциям (ОРВИ, грипп, COVID-19) самолеты – довольно безопасное место. В салонах стоит мощная вентиляция, воздух проходит через HEPA-фильтры, которые задерживают до 99,97% вирусов и бактерий, а обновление воздуха происходит каждые 2-3 минуты. Реальный риск есть, но он в основном связан с тем, если рядом, в пределах 1-2 рядов, сидит больной человек, и у вас происходит длительный контакт (3-4 часа и больше). Это увеличивает шанс заражения. При соблюдении гигиены и наличии маски на лице риск снижается", – говорит врач.

Также она отметила, что по контактным инфекциям через поверхности самые "грязные" зоны: столики, подлокотники, ремни и экраны. Но заразиться можно, только если сначала потрогать поверхность, а потом коснуться лица, рта или глаз.

Как себя обезопасить?

Рекомендации врача: Пользоваться антисептиком для рук.

Не трогать лицо.

Протирать столик и подлокотники.

Использовать маску при близком контакте.

Пить воду.

"В самолете важно пить воду. Желательно негазированную, маленькими глотками каждые 20-30 минут, примерно 150-250 мл в час. Можно чай, лучше травяной, а вот соки стоит пить ограниченно, не больше одного стакана. При длительных перелетах полезны электролиты, особенно для детей", – говорит Галия Жуманбаева.

Лучше не пить в самолете:

Алкоголь – усиливает обезвоживание, вызывает головную боль и отеки.

– усиливает обезвоживание, вызывает головную боль и отеки. Газировку – вызывает вздутие и дискомфорт.

– вызывает вздутие и дискомфорт. Крепкий кофе – сушит, повышает пульс.

– сушит, повышает пульс. Слишком холодные напитки – раздражают горло.

На борту самолета при ОРВИ и гриппе действуют строгие санитарно-профилактические правила:

При каждой посадке проветривать салон, чтобы снизить концентрацию вирусов. Усилить контроль за дезинфекцией рабочих мест и проводить ежедневную влажную уборку с моющими и дезсредствами. Проводить разъяснительную работу среди экипажа и сотрудников авиакомпании о профилактике ОРВИ и гриппа. Соблюдать личную гигиену и обеспечивать персонал средствами защиты: масками, перчатками и антисептиками. Проводить ежедневный предрейсовый медосмотр сотрудников, включая проверку на симптомы болезни.

"Кроме того, воздушное судно обеспечивается противоэпидемической универсальной профилактической укладкой на случай обнаружения пассажира с особо опасными или карантинными заболеваниями". Баян Давлетьярова, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте

Авиакомпании, как заботливые хозяева, стараются сделать полет максимально комфортным и безопасным: чисто, приятно, как в дорогом отеле на колесах. Но есть один нюанс – никакие правила и инструкции не спасут, если пассажир сам решит превратить свое место в личную "зону риска".

На борту самолета здоровье и безопасность зависят не только от экипажа, но и от того, насколько внимательно вы относитесь к собственной гигиене. И да, это ваша ответственность, даже если вы заплатили как за билет в бизнес-класс.

Немного бдительности вместо паники

Речь не о том, чтобы летать в резиновых перчатках и смотреть на соседей с подозрением. Самолет по-прежнему – один из самых безопасных видов транспорта. Но он требует внимания.

Не кладите еду прямо на столик, предварительно не протерев. Не используйте карман сиденья как личный шкафчик. Мойте руки или пользуйтесь антисептиком.

В самолете вы летите не только над землей, но и над чужими привычками. Так что полет – это маленькое путешествие через микромиры незнакомцев. И если вы хотите приземлиться здоровым, лучше не отключать внимание на взлете.