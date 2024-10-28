Пять лучших пород собак для содержания в квартире
Французский бульдог
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Это маленькие собаки со спокойным и дружелюбным характером, не склонны к лаянию.
Французские бульдоги отлично чувствуют себя в квартирах благодаря своей низкой активности и спокойному нраву. Они любят общество хозяина и легко адаптируются к новому окружению.
Но есть минусы: склонны к респираторным проблемам и перегреву.
Мопс
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Мопсы тоже не велики в размерах. Они ласковые, общительные, любят детей.
Мопсы не требуют долгих прогулок и могут быть счастливы, проводя время дома. Они хорошо ладят с другими питомцами. Представители это породы, к сожалению, склонны к ожирению и заболеваниям дыхательной системы.
Йоркширский терьер
Фото: pexels
Эти собачки очень маленькие. При этом они энергичные, умные и любопытные.
Йорки не линяют и подходят для людей с аллергией. Их можно содержать в небольшой квартире, но нужно регулярно выгуливать для выпуска энергии. Кроме того, требуется частый уход за шерстью у этой породы.
Кавалер кинг чарльз спаниель
Фото: wikimedia
Маленькие, дружелюбные, привязчивые и спокойные собаки. Они обожают проводить время с хозяином и легко уживаются в квартирных условиях. Не требуют интенсивных прогулок.
Ши-тцу
Фото: wikimedia
Тоже маленькая порода. Они нежные, спокойные и преданные. Ши-тцу прекрасно адаптируются к жизни в квартире и не нуждаются в долгих прогулках. Хорошо ладят с детьми и другими животными.
Но их шерсть требует регулярного ухода.
Все перечисленные породы собак подходят для жизни в квартире, так как они небольшого размера, имеют умеренные потребности в физической активности и хорошо адаптируются к ограниченному пространству.
Ранее мы рассказывали о породах собак, которые никогда не лают.