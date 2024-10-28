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Пять лучших пород собак для содержания в квартире

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 15:20 Фото: zakon.kz
Существует множество самых разных пород собак, как говорится на любой вкус и цвет. Zakon.kz решил собрать ТОП-5 пород, считающихся прекрасным вариантом для содержания в квартире.

Французский бульдог

Топ идеальных пород собак для содержания в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 15:20

Фото: рixabay

Это маленькие собаки со спокойным и дружелюбным характером, не склонны к лаянию.

Французские бульдоги отлично чувствуют себя в квартирах благодаря своей низкой активности и спокойному нраву. Они любят общество хозяина и легко адаптируются к новому окружению.

Но есть минусы: склонны к респираторным проблемам и перегреву.

Мопс

Топ идеальных пород собак для содержания в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 15:20

Фото: pexels

Мопсы тоже не велики в размерах. Они ласковые, общительные, любят детей.

Мопсы не требуют долгих прогулок и могут быть счастливы, проводя время дома. Они хорошо ладят с другими питомцами. Представители это породы, к сожалению, склонны к ожирению и заболеваниям дыхательной системы.

Йоркширский терьер

Топ идеальных пород собак для содержания в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 15:20

Фото: pexels

Эти собачки очень маленькие. При этом они энергичные, умные и любопытные.

Йорки не линяют и подходят для людей с аллергией. Их можно содержать в небольшой квартире, но нужно регулярно выгуливать для выпуска энергии. Кроме того, требуется частый уход за шерстью у этой породы.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Топ идеальных пород собак для содержания в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 15:20

Фото: wikimedia

Маленькие, дружелюбные, привязчивые и спокойные собаки. Они обожают проводить время с хозяином и легко уживаются в квартирных условиях. Не требуют интенсивных прогулок.

Ши-тцу

Топ идеальных пород собак для содержания в квартире, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 15:20

Фото: wikimedia

Тоже маленькая порода. Они нежные, спокойные и преданные. Ши-тцу прекрасно адаптируются к жизни в квартире и не нуждаются в долгих прогулках. Хорошо ладят с детьми и другими животными.

Но их шерсть требует регулярного ухода.

Все перечисленные породы собак подходят для жизни в квартире, так как они небольшого размера, имеют умеренные потребности в физической активности и хорошо адаптируются к ограниченному пространству.

Ранее мы рассказывали о породах собак, которые никогда не лают.

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