Не день, а мечта: астролог Василиса Володина подсказала, чем заняться 30 октября

Чем лучше заняться сегодня, 30 октября 2024 года, рассказала известный российский астролог и телеведущая Володина. По ее словам, в этот день могут быть реализованы все грандиозные, многообещающие, перспективные планы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнила астролог, с утра и до 15:00 по московскому времени (до 17:00 по времени Астаны) Луну осчастливливает секстилем Венера.

"Не день, а мечта... Самое время принести в свою жизнь больше красоты и гармонии, научиться разбираться в стилях одежды, составить moodboard (визуальное представление будущего дизайна. – Прим. ред.) из радующих глаз интерьерных решений, сходить на завтрак или обед с приятным коллегой", – написала Василиса в своем Telegram-канале.

По словам Володиной, примерно с 15:00 "ловим волну почти чистой удачи – Луну поддерживает трин от Юпитера".

"Все грандиозное, многообещающее, перспективное имеет шанс быть реализованным. Обращаемся к авторитетным людям за поддержкой, участвуем в грантах, изучаем иностранный язык и возможности переезда, делаем все, чтобы наши привычные границы мира немного расширились", – заключила астролог.

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С гороскопом на 30 октября 2024 года для представителей всех знаков зодиака можете ознакомиться по ссылке.