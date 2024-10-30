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От ожиданий к принятию: психологи советуют по-новому взглянуть на жизнь

свобода психолог правила, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 17:39 Фото: pxhere
Сила человеческой мысли безгранична. Психолог Таня Василькова уверена, что установки – не просто мысли, кружащиеся в голове. Это целый свод правил. Именно они, по ее словам, направляют нас по жизни, сообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, что такие установки нужно повторять себе, как мантру. Их всего пять.

1. Людям можно и мне можно

Одна из ключевых установок для счастливой жизни – осознание, что мы все имеем право на равные возможности, желания и права. Она основывается на осознании, что другие люди имеют право жить так, как им нравится, и вы тоже. Здесь нет места зависти, осуждению или самоограничению. 

2. Позволить людям быть

Еще одна установка, которая способна радикально изменить жизнь к лучшему – умение позволять людям быть такими, какие они есть. Люди не обязаны оправдывать наши представления о мире, ведь у каждого своя судьба, история, воспитание и жизненный опыт.

Мы не можем полностью понять друг друга – и это нормально. Ожидания создают иллюзию, что другие должны действовать по нашим правилам, но каждый видит мир через призму своего личного опыта.

3. То, что с нами случается, – лучшее. И случается оно наилучшим образом

Эта установка учит видеть смысл в каждом событии и доверять жизни. Многие привыкли воспринимать неудачи как нечто негативное, но что, если посмотреть на это иначе? Представьте, что все, что происходит с вами, даже самые трудные моменты, несет в себе скрытый потенциал для роста и развития. Каждый шаг – возможность стать лучше, сильнее, мудрее.

4. Нет правильного пути, есть твой

Многие из нас с детства привыкли стремиться к какому-то "правильному" пути. Но жизнь показывает, что нет универсальной формулы. То, что работает для одного, может оказаться совершенно бесполезным для другого.

Только вы знаете, что лучше для вас, и только вы можете определить, что сделает вас счастливым. Такой подход, как сказано в публикации издания "АиФ", освобождает от давления общества и позволяет быть честным с собой.

5. Я ценен таким, какой я есть

Принятие себя – одна из самых мощных установок, которая помогает строить счастливую и полноценную жизнь. Часто человек сомневается в себе, потому что имеет сложные отношения с образом родителей – в детстве мы впитываем их критику, замечания и это закладывает внутренние сомнения.

Осознав сильные стороны своих родителей, мы начинаем легче принимать себя. Это не означает идеализировать их, но важно увидеть в них ту силу, доброту или мудрость, которая заложена и в вас.

"Когда мы перестаем ждать, что люди будут вести себя так, как кажется правильным нам, и начинаете принимать их такими, какими они являются, приходит внутренний покой. Твои отношения с окружающими становятся более гармоничными. Ведь, по сути, мы все совершаем ошибки, растем и учимся. Позволить людям быть собой – значит освободить себя от лишних страданий и обрести свободу в общении".Таня Василькова

Все знают, что сон – основная составляющая здоровой жизни. Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Взрослые должны регулярно cпать семь или более часов в сутки. Однако не все придерживаются этих простых рекомендаций.

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