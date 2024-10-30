От ожиданий к принятию: психологи советуют по-новому взглянуть на жизнь
Специалист подчеркивает, что такие установки нужно повторять себе, как мантру. Их всего пять.
1. Людям можно и мне можно
Одна из ключевых установок для счастливой жизни – осознание, что мы все имеем право на равные возможности, желания и права. Она основывается на осознании, что другие люди имеют право жить так, как им нравится, и вы тоже. Здесь нет места зависти, осуждению или самоограничению.
2. Позволить людям быть
Еще одна установка, которая способна радикально изменить жизнь к лучшему – умение позволять людям быть такими, какие они есть. Люди не обязаны оправдывать наши представления о мире, ведь у каждого своя судьба, история, воспитание и жизненный опыт.
Мы не можем полностью понять друг друга – и это нормально. Ожидания создают иллюзию, что другие должны действовать по нашим правилам, но каждый видит мир через призму своего личного опыта.
3. То, что с нами случается, – лучшее. И случается оно наилучшим образом
Эта установка учит видеть смысл в каждом событии и доверять жизни. Многие привыкли воспринимать неудачи как нечто негативное, но что, если посмотреть на это иначе? Представьте, что все, что происходит с вами, даже самые трудные моменты, несет в себе скрытый потенциал для роста и развития. Каждый шаг – возможность стать лучше, сильнее, мудрее.
4. Нет правильного пути, есть твой
Многие из нас с детства привыкли стремиться к какому-то "правильному" пути. Но жизнь показывает, что нет универсальной формулы. То, что работает для одного, может оказаться совершенно бесполезным для другого.
Только вы знаете, что лучше для вас, и только вы можете определить, что сделает вас счастливым. Такой подход, как сказано в публикации издания "АиФ", освобождает от давления общества и позволяет быть честным с собой.
5. Я ценен таким, какой я есть
Принятие себя – одна из самых мощных установок, которая помогает строить счастливую и полноценную жизнь. Часто человек сомневается в себе, потому что имеет сложные отношения с образом родителей – в детстве мы впитываем их критику, замечания и это закладывает внутренние сомнения.
Осознав сильные стороны своих родителей, мы начинаем легче принимать себя. Это не означает идеализировать их, но важно увидеть в них ту силу, доброту или мудрость, которая заложена и в вас.
"Когда мы перестаем ждать, что люди будут вести себя так, как кажется правильным нам, и начинаете принимать их такими, какими они являются, приходит внутренний покой. Твои отношения с окружающими становятся более гармоничными. Ведь, по сути, мы все совершаем ошибки, растем и учимся. Позволить людям быть собой – значит освободить себя от лишних страданий и обрести свободу в общении".Таня Василькова
Все знают, что сон – основная составляющая здоровой жизни. Недосыпание может привести к набору веса, проблемам с сердцем и даже депрессии. Взрослые должны регулярно cпать семь или более часов в сутки. Однако не все придерживаются этих простых рекомендаций.