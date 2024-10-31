Что ожидает знаки зодиака в последний день октября

Астрологи составили гороскоп на 31 октября 2024 года для представителей всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен. Страсть и благие намерения управляют вашей жизнью сегодня. Ваша способность понимать и принимать возрастает. Вы способны прочитать мысли других прежде, чем они откроют рты.

Телец. Сегодня вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Переделать-то вы сумеете, а вот насколько результат будет соответствовать вашим вкусам – это вопрос.

Близнецы. Сегодня вы будете душой компании, если, конечно, не предпочтете провести день в гордом одиночестве. Вы можете позволить себе нести любую чепуху, ваши слова лишь развеселят окружающих.

Рак. Сегодня к вам будут относится как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание спокойно.

Лев. Сегодняшний день чреват стрессами, посему вам лучше не вступать в споры и отказаться, если это возможно от дальних поездок. И то и другое принесет вам мало радости.

Дева. Спорить сегодня будет бесполезно, самым лучшим решением будет уступить. Пытаясь отстоять свою позицию, вы лишь потеряете время и истратите массу нервной энергии.

Весы. Сегодняшний день стоит провести максимально продуктивно, использовав до последней минуты. Вы сможете завершить все дела, за которые возьметесь, так что не ловите ворон – это непозволительная роскошь.

Скорпион. Сегодня вам следует быть несколько более спокойным и уравновешенным, чем обычно. Взрывы эмоций нынче будут иметь слишком сильный резонанс.

Стрелец. Вам следует учитывать разницу между помощью человеку, в ней нуждающемуся, и поощрением безответственного поведения. Вам просто садятся на шею, если уже не сидят.

Козерог. Сегодня от вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут, в назначенное время.

Водолей. Сегодня вам в голову будут приходить самые странные идеи. Возможно, какую-то из них и стоит реализовать, что надолго обеспечит вам репутацию человека с легкой сумасшедшинкой, а значит – гениального.

Рыбы. Сегодня вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так жаждете. Главное – не забыть остановиться, болтуном прослыть было бы неприятно.

Впереди – новый месяц и психологи советуют по-новому взглянуть на жизнь.