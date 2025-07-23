#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
531.96
622.45
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
531.96
622.45
6.79
Советы

Риск отравления прямо на кухне: что скрывает немытая вытяжка

вытяжка, уборка, врач, плесень, опасность, бактерии, кухня, предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 12:49 Фото: pexels
Немытая вытяжка на кухне может стать причиной появления аллергии или отравления. Поэтому ее нужно мыть минимум раз в месяц. В этом уверен старший преподаватель кафедры фармакологии одного из российских университетов Андрей Кондрахин, сообщает Zakon.kz.

По его словам, проблема складывается из трех компонентов.

  • Первый компонент – это жир, который привлекает насекомых и переносит любую кишечную инфекцию, если они контаминируют пищевые продукты.
  • Второе – это плесень.
  • И третье – это пыль и грязь, которая смешивается с жиром и является жироуловителем в вытяжке.
"Поэтому самое важное – это обработка вытяжки с помощью тех средств химической защиты, которые предусматривает производитель. В инструкциях к некоторым вытяжкам написано, что их разрешено мыть в посудомоечной машине. Но это надо делать регулярно: раз в месяц надо делать генеральную уборку". Андрей Кондрахин

Специалист настоятельно подчеркивает, что вытяжку нужно мыть, даже если ею не пользуются. Ведь на ней все равно могут накапливаться бактерии.

"Плесень, как правило, приводит к аллергическим заболеваниям, запускает аллергический процесс. Наиболее частые и известные последствия – это бронхиальная астма, но это, конечно, не всегда так. Обычно это бронхит, хронический бронхит, просто участие в процедуре заболевания".Андрей Кондрахин

Вытяжка не только втягивает, но и выдувает воздух обратно.

"Если мы говорим о группе Escherichia coli (кишечной палочке), то они могут попасть на пищу, и это может привести к пищевому отравлению. Другие – это могут быть, например, листерии (род бактерии, некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека)", – заключил врач в разговоре с "Газетой.Ru".

Ранее мы рассказывали, что солнцезащитные очки представляют собой не только стильный элемент гардероба, но и необходимую защиту для глаз от ультрафиолетовых лучей. Какие могут быть последствия игнорирования их использования в солнечную погоду, читайте по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым сложно просить прощение
Советы
08:30, Сегодня
Астрологи перечислили знаки зодиака, которым сложно просить прощение
Астрологи назвали три знака зодиака, которым август подарит перезагрузку
Советы
05:59, Сегодня
Астрологи назвали три знака зодиака, которым август подарит перезагрузку
Будьте осторожны: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым не повезет в августе
Советы
00:36, 23 июля 2025
Будьте осторожны: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым не повезет в августе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: