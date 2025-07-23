Риск отравления прямо на кухне: что скрывает немытая вытяжка

Немытая вытяжка на кухне может стать причиной появления аллергии или отравления. Поэтому ее нужно мыть минимум раз в месяц. В этом уверен старший преподаватель кафедры фармакологии одного из российских университетов Андрей Кондрахин, сообщает Zakon.kz.

По его словам, проблема складывается из трех компонентов.

Первый компонент – это жир, который привлекает насекомых и переносит любую кишечную инфекцию, если они контаминируют пищевые продукты.

Второе – это плесень.

И третье – это пыль и грязь, которая смешивается с жиром и является жироуловителем в вытяжке.

"Поэтому самое важное – это обработка вытяжки с помощью тех средств химической защиты, которые предусматривает производитель. В инструкциях к некоторым вытяжкам написано, что их разрешено мыть в посудомоечной машине. Но это надо делать регулярно: раз в месяц надо делать генеральную уборку". Андрей Кондрахин

Специалист настоятельно подчеркивает, что вытяжку нужно мыть, даже если ею не пользуются. Ведь на ней все равно могут накапливаться бактерии.

"Плесень, как правило, приводит к аллергическим заболеваниям, запускает аллергический процесс. Наиболее частые и известные последствия – это бронхиальная астма, но это, конечно, не всегда так. Обычно это бронхит, хронический бронхит, просто участие в процедуре заболевания". Андрей Кондрахин

Вытяжка не только втягивает, но и выдувает воздух обратно.

"Если мы говорим о группе Escherichia coli (кишечной палочке), то они могут попасть на пищу, и это может привести к пищевому отравлению. Другие – это могут быть, например, листерии (род бактерии, некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека)", – заключил врач в разговоре с "Газетой.Ru".

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