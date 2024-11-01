1 ноября Иванов день: народные приметы о погоде и что нельзя делать
В народе в этот день сложились особые обычаи и приметы. 1 ноября прощались с осенью и привечали зиму. Чтобы она не была злой, вспоминали предков, молились и готовили сытную еду.
По погоде в этот день определяли, какой будет грядущая весна. Если пойдет снег и будет холодно, то следует ждать поздней и холодной весны, а зима установится уже скоро и будет морозной. Если морозов не будет, то и весна будет ранней и теплой. А если в этот день идет дождь, то до самого декабря снежного покрова можно не ждать, и зима ожидается мягкой и снежной.
Кроме того, в Иванов день наблюдали за птицами. Если они летают низко над землей, можно быть уверенными: снег придет нескоро. Если птицы поднимаются высоко – зимой его будет много.
Также в этот день народ устраивал застолья, где обязательным блюдом была курица – считалось, что такие угощения успокоят осень и настроят зиму благосклонно.
Традиции застолья:
- Основные блюда: хозяйки готовили куриный суп-лапшу или борщ, а также пироги – курники и лепешки.
- Украшение дома: Дорогу к крыльцу украшали листьями и ковриками – это служило знаком уважения к осени.
Что нельзя делать в Иванов день
С Ивановым днем связано множество поверий и запретов, связанных с защитой дома от злых сил и бед. Некоторые из них:
- Не сушить одежду на улице – чтобы избежать болезней.
- Не оборачиваться на шаги – считалось, что так можно привлечь нечистую силу.
- Не ссориться с близкими – чтобы не затягивать конфликт на долгие месяцы.
- Не убивать пауков – в этот день верили, что в пауков вселяются души предков, поэтому относились к ним с особым уважением.
Эти традиции и приметы Иванова дня символизируют гармонию с природой и уважение к памяти предков.
А о гороскопе на сегодня, 1 ноября, для разных знаков зодиака можно узнать здесь.