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1 ноября Иванов день: народные приметы о погоде и что нельзя делать

Иванов день, 1 ноября, приметы, погода, что нельзя делать, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 10:52 Фото: Pixabay.com
1 ноября в народном календаре отмечается Иванов день – день Иоанна Кущника. Он получил свое название от памяти о святом Иоанне Кущнике, жившем в VI веке, который принял монашество и жил в хижине (или "куще") в уединении, сообщает Zakon.kz.

В народе в этот день сложились особые обычаи и приметы. 1 ноября прощались с осенью и привечали зиму. Чтобы она не была злой, вспоминали предков, молились и готовили сытную еду.

По погоде в этот день определяли, какой будет грядущая весна. Если пойдет снег и будет холодно, то следует ждать поздней и холодной весны, а зима установится уже скоро и будет морозной. Если морозов не будет, то и весна будет ранней и теплой. А если в этот день идет дождь, то до самого декабря снежного покрова можно не ждать, и зима ожидается мягкой и снежной.

Кроме того, в Иванов день наблюдали за птицами. Если они летают низко над землей, можно быть уверенными: снег придет нескоро. Если птицы поднимаются высоко – зимой его будет много.

Также в этот день народ устраивал застолья, где обязательным блюдом была курица – считалось, что такие угощения успокоят осень и настроят зиму благосклонно.

Традиции застолья:

  • Основные блюда: хозяйки готовили куриный суп-лапшу или борщ, а также пироги – курники и лепешки.
  • Украшение дома: Дорогу к крыльцу украшали листьями и ковриками – это служило знаком уважения к осени.

Что нельзя делать в Иванов день

С Ивановым днем связано множество поверий и запретов, связанных с защитой дома от злых сил и бед. Некоторые из них:

  • Не сушить одежду на улице – чтобы избежать болезней.
  • Не оборачиваться на шаги – считалось, что так можно привлечь нечистую силу.
  • Не ссориться с близкими – чтобы не затягивать конфликт на долгие месяцы.
  • Не убивать пауков – в этот день верили, что в пауков вселяются души предков, поэтому относились к ним с особым уважением.

Эти традиции и приметы Иванова дня символизируют гармонию с природой и уважение к памяти предков.

А о гороскопе на сегодня, 1 ноября, для разных знаков зодиака можно узнать здесь.

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