Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

6 ноября Арефьев день: народные приметы о погоде, что можно и нельзя делать

6 ноября, какой день, народные приметы о погоде, что можно и что нельзя делать, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 09:46 Фото: рixabay
6 ноября в народном календаре обозначен как Арефьев день, посвященный памяти святого мученика Арефы, сообщает Zakon.kz.

День Арефы всегда символизировал переход к зимнему быту. За окном обычно лежал снег и наступали холода. Крестьяне заканчивали осеннюю работу – доготавливали компоты, варенье и соленья, дошивали теплую одежду.

В народе про день Арефы говорили: "В ноябре зима с осенью борется".

В этот день люди обращали внимание на погоду, предсказывая зиму по природным явлениям и наблюдая за поведением животных.

Народные приметы на 6 ноября

  • Если идет снег – зима будет мягкой и снежной, а весна настанет рано.
  • Мороз в Арефьев день предвещает холодную зиму с частыми стужами.
  • Если в этот день облачно и нет осадков – скоро наступит оттепель, зима задержится.
  • Лед на реках к 6 ноября – зима установится рано и будет длительной.
  • Листья полностью опали с деревьев – зима будет ранней.
  • Теплый и солнечный день – зима будет мягкая и короткая.
  • Если идет дождь или мокрый снег – зима будет снежной, а лето – дождливым.
  • Ветер – зима будет ветреной и суровой.

Обряды и обычаи на Арефьев день

В этот день старались закончить все хозяйственные дела и заняться домашними заботами, подготавливая жилье к зиме. Пекли хлеб и готовили наваристые блюда, приглашали родных, считая, что это принесет благополучие и сохранит тепло в доме.

Что нельзя делать 6 ноября

  • Пробовать что-то новое – потерпите неудачу.
  • Заниматься тяжелым физическим трудом – будут проблемы со здоровьем.
  • Принимать подарки от незнакомых – заберете себе их негатив.
  • Одиноким девушкам проводить время в одиночестве – еще долго не найдете жениха.
  • Давать другим людям свои вещи – к неудаче.

Что можно делать 6 ноября.

  • Проводить время с семьей – к счастью и благополучию.
  • Наводить порядок – в доме всю зиму будет тепло и уютно.
  • Делать обереги – защитите себя и семью от ненастий.
  • Отдыхать – любая работа в будущем будет приносить радость.
  • Приглашать гостей – сблизитесь с друзьями и родственниками.

Эти приметы и традиции помогали предкам подготовиться к долгим зимним холодам и напоминали о важности уюта и спокойствия в доме.

Ранее мы рассказывали о том, что ждет представителей разных знаков зодиака в ближайшие дни.

Читайте также

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
Почему страховой рынок Казахстана не отреагировал ростом полисов на случай землетрясения
Советы известного астролога на 5 ноября
Не требует подвигов и свершений: советы известного астролога на 5 ноября
Низкокалорийные сладости для тех, кто не может от них отказаться
Низкокалорийные сладости для тех, кто не может от них отказаться
Ирина Капитанова
Интересное Погода 2024 год Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Зима близко: непогода обрушится на Алматы, Астану и Шымкент
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Антикор показал, как предприниматель передал главе комитета МСХ взятку в пакете
Новый вид мошенничества, Казахстан, компании карго, доставка товаров из Китая
Новый вид мошенничества в Казахстане: заказ товаров из Китая
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: