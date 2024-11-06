6 ноября Арефьев день: народные приметы о погоде, что можно и нельзя делать

6 ноября в народном календаре обозначен как Арефьев день, посвященный памяти святого мученика Арефы, сообщает Zakon.kz.

День Арефы всегда символизировал переход к зимнему быту. За окном обычно лежал снег и наступали холода. Крестьяне заканчивали осеннюю работу – доготавливали компоты, варенье и соленья, дошивали теплую одежду.

В народе про день Арефы говорили: "В ноябре зима с осенью борется".

В этот день люди обращали внимание на погоду, предсказывая зиму по природным явлениям и наблюдая за поведением животных.

Народные приметы на 6 ноября

Если идет снег – зима будет мягкой и снежной, а весна настанет рано.

Мороз в Арефьев день предвещает холодную зиму с частыми стужами.

Если в этот день облачно и нет осадков – скоро наступит оттепель, зима задержится.

Лед на реках к 6 ноября – зима установится рано и будет длительной.

Листья полностью опали с деревьев – зима будет ранней.

Теплый и солнечный день – зима будет мягкая и короткая.

Если идет дождь или мокрый снег – зима будет снежной, а лето – дождливым.

Ветер – зима будет ветреной и суровой.

Обряды и обычаи на Арефьев день

В этот день старались закончить все хозяйственные дела и заняться домашними заботами, подготавливая жилье к зиме. Пекли хлеб и готовили наваристые блюда, приглашали родных, считая, что это принесет благополучие и сохранит тепло в доме.

Что нельзя делать 6 ноября

Пробовать что-то новое – потерпите неудачу.

Заниматься тяжелым физическим трудом – будут проблемы со здоровьем.

Принимать подарки от незнакомых – заберете себе их негатив.

Одиноким девушкам проводить время в одиночестве – еще долго не найдете жениха.

Давать другим людям свои вещи – к неудаче.

Что можно делать 6 ноября.

Проводить время с семьей – к счастью и благополучию.

Наводить порядок – в доме всю зиму будет тепло и уютно.

Делать обереги – защитите себя и семью от ненастий.

Отдыхать – любая работа в будущем будет приносить радость.

Приглашать гостей – сблизитесь с друзьями и родственниками.

Эти приметы и традиции помогали предкам подготовиться к долгим зимним холодам и напоминали о важности уюта и спокойствия в доме.

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