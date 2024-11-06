6 ноября Арефьев день: народные приметы о погоде, что можно и нельзя делать
День Арефы всегда символизировал переход к зимнему быту. За окном обычно лежал снег и наступали холода. Крестьяне заканчивали осеннюю работу – доготавливали компоты, варенье и соленья, дошивали теплую одежду.
В народе про день Арефы говорили: "В ноябре зима с осенью борется".
В этот день люди обращали внимание на погоду, предсказывая зиму по природным явлениям и наблюдая за поведением животных.
Народные приметы на 6 ноября
- Если идет снег – зима будет мягкой и снежной, а весна настанет рано.
- Мороз в Арефьев день предвещает холодную зиму с частыми стужами.
- Если в этот день облачно и нет осадков – скоро наступит оттепель, зима задержится.
- Лед на реках к 6 ноября – зима установится рано и будет длительной.
- Листья полностью опали с деревьев – зима будет ранней.
- Теплый и солнечный день – зима будет мягкая и короткая.
- Если идет дождь или мокрый снег – зима будет снежной, а лето – дождливым.
- Ветер – зима будет ветреной и суровой.
Обряды и обычаи на Арефьев день
В этот день старались закончить все хозяйственные дела и заняться домашними заботами, подготавливая жилье к зиме. Пекли хлеб и готовили наваристые блюда, приглашали родных, считая, что это принесет благополучие и сохранит тепло в доме.
Что нельзя делать 6 ноября
- Пробовать что-то новое – потерпите неудачу.
- Заниматься тяжелым физическим трудом – будут проблемы со здоровьем.
- Принимать подарки от незнакомых – заберете себе их негатив.
- Одиноким девушкам проводить время в одиночестве – еще долго не найдете жениха.
- Давать другим людям свои вещи – к неудаче.
Что можно делать 6 ноября.
- Проводить время с семьей – к счастью и благополучию.
- Наводить порядок – в доме всю зиму будет тепло и уютно.
- Делать обереги – защитите себя и семью от ненастий.
- Отдыхать – любая работа в будущем будет приносить радость.
- Приглашать гостей – сблизитесь с друзьями и родственниками.
Эти приметы и традиции помогали предкам подготовиться к долгим зимним холодам и напоминали о важности уюта и спокойствия в доме.
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