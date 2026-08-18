Нужно ли стремиться к 10 000 шагам: врач объяснил, как ходить с пользой

10 000 шагов в день – привычная цель для многих людей. Но действительно ли именно эта цифра нужна каждому? Сколько ходить с пользой для здоровья, почему больше не всегда лучше и как понять, что пора сбавить темп, выяснял Zakon.kz.

Кажется, что 10 000 шагов прочно вошли в нашу жизнь. Мы проверяем счетчик, радуемся заветной отметке и, увидев 8 000, начинаем мысленно прокладывать маршрут вокруг дома: "Ну, раз уж осталось всего 2 000…".

Но действительно ли организму обязательно нужны именно 10 000 шагов каждый день? Или это просто удобная цифра, которую мы превратили в личный норматив? В этом вопросе корреспонденту Zakon.kz помог разобраться травматолог-ортопед Руслан Токушев.

Есть ли универсальная норма шагов в день

"Универсальной нормы шагов нет. Оптимальная нагрузка зависит от возраста, тренированности, веса и состояния суставов. Важнее регулярность и постепенность", – объясняет врач.

По его мнению, 10 000 шагов в день – это не утвержденная медицинская норма. Такой объем ходьбы может быть вполне приемлемым для условно здорового человека, в том числе с точки зрения расхода калорий.

В среднем человек проходит около 5 000-7 000 шагов в день. А у представителей некоторых профессий показатель может доходить и до 20 000 шагов в день. И человек при этом может практически не замечать такой нагрузки, организм просто адаптирован к ней. Поэтому 10 000 шагов для одного человека могут быть комфортной привычкой, а для другого – уже довольно серьезной нагрузкой". Руслан Токушев

Главное правило здесь простое – не соревноваться со счетчиком шагов, а ориентироваться на возможности собственного организма.

Влияет ли ходьба на суставы и позвоночник

Пешие прогулки – один из самых доступных способов поддерживать двигательную активность. При разумной нагрузке он помогает укреплять мышцы и сохранять подвижность суставов и позвоночника.

По словам ортопеда-травматолога, ходьба в разумном объеме полезна, так как она:

укрепляет мышцы,

поддерживает подвижность суставов и позвоночника,

снижает риск функциональных ограничений.

"Но нужно понимать, что при уже имеющихся заболеваниях нагрузку нужно подбирать индивидуально", – предостерегает Руслан Токушев.

То есть принцип "чем больше прошел, тем лучше для здоровья" работает далеко не всегда. Ориентироваться нужно на собственное самочувствие, а не на модные счетчики шагов.

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Когда стоит остановиться

Организм может подавать сигналы, когда нагрузка становится чрезмерной. И иногда стоит прислушаться к коленям, а не к приложению, которое радостно сообщает: "До цели осталось 3 000 шагов!"

"Перегрузка возможна. Боль в коленях, стопах или спине, отек суставов, хромота и боль, сохраняющаяся на следующий день, – повод уменьшить нагрузку". Руслан Токушев

Боль – не тот результат, к которому стоит стремиться после прогулки. Ходьба должна поддерживать здоровье, сохранять подвижность и улучшать самочувствие, а не превращаться в испытание для организма. Поэтому лучше немного снизить нагрузку и дать телу время на адаптацию, чем ради красивой цифры на шагомере перегрузить суставы.

Боле того, если ранее была травма, то возвращаться к привычному объему ходьбы следует постепенно, внимательно отслеживая реакцию организма.

После малоподвижного периода начинайте с привычного объема и увеличивайте его постепенно, например, на 500-1 000 шагов или 5-10 минут ходьбы, оценивая реакцию организма. Если человек долгое время мало двигался, не стоит в первый же день пытаться героически выполнить 10 000 шагов", – поясняет ортопед.

Иногда мы слишком увлекаемся цифрами на экране, и нам кажется, что главное – просто дойти до заветной отметки.

Но для здоровья суставов важно не только, сколько мы ходим, но и как: обувь должна быть удобной, специализированной и обладать амортизирующими свойствами;

важно сохранять естественную походку;

выбирать комфортный темп – и, особенно на начальном этапе, отдавать предпочтение ровным поверхностям.

"Если есть возможность, лучше ходить не по жесткому асфальту, а по более мягкому покрытию, например, траве или специальной резиновой дорожке на стадионе. Такой подход помогает сделать нагрузку более комфортной для суставов", – резюмирует врач.

В итоге шаги – это не соревнование и не экзамен, который нужно ежедневно сдавать перед смартфоном или фитнес-часами. Для одного человека 10 000 – это комфортная прогулка, для другого – лишняя нагрузка. Гораздо важнее двигаться регулярно, увеличивать нагрузку постепенно и прислушиваться к своему организму.

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Поэтому не стоит превращать шагомер в своего контролера. В физической активности, как и во многом другом, работает простой принцип: не больше шагов любой ценой, а столько, сколько действительно идет вам на пользу. Баланс – вот та самая цифра, которую не покажет ни один фитнес-браслет. А о том, как правильно выбрать обувь на теплое время года, мы писали ранее.