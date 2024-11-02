Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

10 простых шагов при землетрясении

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 11:45 Фото: Zakon.kz
В МЧС РК дали реомендации, как вести себя при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении

  1. Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
  2. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  3. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен.
  4. Отключите воду, газ электричество.
  5. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  6. Покиньте помещение ( в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
  7. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  9. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  10. Будьте готовы к повторным толчкам.
  11. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.  

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 11:45
Вице-министр рассказал, куда бежать алматинцам в случае землетрясения
, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 11:45

Ранее сообщалось, что 2 ноября землетрясение зафиксировали в 258 километрах на юго-востоке от Алматы. Расчетная интенсивность составила два балла в горной местности села Нарынкол Раимбекского района и села Кеген Кегенского района Алматинской области. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Читайте также

Действительно ли нужно ходить 10 тысяч шагов и спать 8 часов в сутки
Действительно ли нужно проходить 10 тысяч шагов и спать 8 часов в сутки
гороскоп, астрология, звездные карты
Споры и грандиозные идеи: гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября
Какие домашние животные лучше помогут справиться с депрессией
Какие домашние животные лучше помогут справиться с депрессией
Лариса Черненко
МЧС РК Казахстан Землетрясение 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
ДТП
Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы
снос жилого комплекса
Жилой комплекс попал под снос в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: