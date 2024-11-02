10 простых шагов при землетрясении
Фото: Zakon.kz
В МЧС РК дали реомендации, как вести себя при землетрясении, сообщает Zakon.kz.
Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении
- Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ!
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Отключите воду, газ электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Покиньте помещение ( в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
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- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что 2 ноября землетрясение зафиксировали в 258 километрах на юго-востоке от Алматы. Расчетная интенсивность составила два балла в горной местности села Нарынкол Раимбекского района и села Кеген Кегенского района Алматинской области. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
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