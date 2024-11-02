В МЧС РК дали реомендации, как вести себя при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении

Сохраняйте спокойствие, НЕ ПАНИКУЙТЕ! Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен. Отключите воду, газ электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Покиньте помещение ( в многоэтажных домах – после прекращения толчков). Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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Ранее сообщалось, что 2 ноября землетрясение зафиксировали в 258 километрах на юго-востоке от Алматы. Расчетная интенсивность составила два балла в горной местности села Нарынкол Раимбекского района и села Кеген Кегенского района Алматинской области. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.