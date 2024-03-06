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10 простых шагов при землетрясении

10 простых шагов при землетрясении, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 05:50 Фото: Zakon.kz
В МЧС РК напомнили казахстанцам, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении, сообщает Zakon.kz
  • 1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
  • 2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • 3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
  • 4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • 5. Покиньте помещение  ( в многоэтажных домах- после прекращения толчков);
  • 6. Отключите воду, газ электричество;
  • 7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • 8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • 9. Будьте готовы к повторным толчкам;
  • 10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что этим утром, то есть 6 марта в 05.09 алматинцы снова почувствовали двухбалльное землетрясение. Это был афтершок, эпицентр расположен в 266 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта в 11.22. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. Горожане покинули здания и вышли на улицу. В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения.

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