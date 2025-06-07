Казахстанцам напомнили 10 простых шагов при землетрясении
Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось сегодня к жителям республики, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что утром 7 июня 2025 года в Алматы ощутили землетрясение в 2 балла.
В связи с этим в МЧС гражданам напомнили, что при землетрясении необходимо продумать заранее 10 простых шагов:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
28 марта 2025 года в Министерстве по ЧС Казахстана призвали собрать "тревожный чемодан".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript