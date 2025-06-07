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Казахстанцам напомнили 10 простых шагов при землетрясении

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 09:23 Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось сегодня к жителям республики, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что утром 7 июня 2025 года в Алматы ощутили землетрясение в 2 балла.

В связи с этим в МЧС гражданам напомнили, что при землетрясении необходимо продумать заранее 10 простых шагов:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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