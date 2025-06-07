Казахстанцам напомнили 10 простых шагов при землетрясении

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана обратилось сегодня к жителям республики, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что утром 7 июня 2025 года в Алматы ощутили землетрясение в 2 балла.

В связи с этим в МЧС гражданам напомнили, что при землетрясении необходимо продумать заранее 10 простых шагов:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков). Отключите воду, газ электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

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28 марта 2025 года в Министерстве по ЧС Казахстана призвали собрать "тревожный чемодан".