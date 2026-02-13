#Казахстан в сравнении
Советы

Какой картофель лучше – молодой или пролежавший в погребе

еда, картофель, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 15:15 Фото: pixabay
Российский врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какие блюда из картофеля самые полезные и какой картофель лучше – молодой или пролежавший в погребе какое-то время, сообщает Zakon.kz.

Специалист 13 февраля 2026 года в беседе с aif.ru отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить.

"С точки зрения пользы молодая картошка ничем не отличается от той, которая пролежала зиму в погребе. Но есть отличие по калорийности: молодая картошка менее калорийная, а так называемая "лежавшая", более калорийная", – подчеркнул Антон Поляков.

Самым полезным, по словам врача, является картофель, приготовленный альденте – сохранивший упругость и не превратившийся в пюре. Такая степень готовности, как отметил эндокринолог, обеспечивает более низкий гликемический индекс.

"Немного недоваренный или запеченный картофель – хороший вариант. Если сильно хочется, можно и жареный, но это уже менее полезная история", – уточнил Антон Поляков.

Он считает, что "идеальным компаньоном" для блюд из картофеля станет рыба. Также, по мнению диетолога, картошка сочетается с мясом и некрахмалистыми овощами: помидорами, огурцами, капустой.

"Ежедневная порция картофеля не должна превышать 200-300 г", – добавил Антон Поляков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Врач рассказала, что происходит с организмом без алкоголя

Ранее мы писали, кому нельзя есть яблоки с кожурой.

