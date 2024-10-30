Ученые рассказали о невероятной пользе незаслуженно забытого овоща
Источник редкого в природе элемента
Во-первых, репа, как и любой другой овощ, богата клетчаткой, которая важна для здоровой работы пищеварительной системы.
"Нерастворимая клетчатка обладает способностью впитывать и быстро выводить накопившиеся в организме токсины. В том числе способствует снижению холестерина".Оксана Галкина
Кроме того, в сырой репе содержится большое количество витаминов, а также стерин, необходимый для профилактики атеросклероза. А еще целый ряд микроэлементов – кальций, железо, калий, медь и другие.
Фосфора в репе, например, больше, чем в редисе и редьке, а серы, так необходимой для очистки крови и растворения камней в мочевом пузыре и почках, в таком количестве не встретить ни в одном другом овоще.
Плюс к этому репа – источник очень редкого природного элемента глюкорафанина, который придает ей характерный горьковатый привкус. Этот элемент обладает противоопухолевыми свойствами.
Еще один полезный компонент – лизоцим. Это вещество с сильной антимикробной активностью, помогающее в борьбе с разными заболеваниями, особенно слизистых оболочек и кожи.
Облегчает астму, улучшает сон
"Сок репы часто используют при боли в горле, кашле и восстановлении "севшего" голоса. Сок улучшает сон, успокаивает сердцебиение и облегчает симптомы астмы. Отвар из корнеплода также улучшает сон, успокаивает сердцебиение, помогает при астме и бронхитах и оказывает слабительное действие".Оксана Галкина
Кстати, раньше вареную репу перетирали в кашицу и прикладывали к больным местам при подагре. И даже зубную боль, как говорится в публикации АиФ, снимали отваром репы.
Что касается ботвы репы, то это один из самых низкокалорийных продуктов. В ней содержится всего-то 22 ккал на 100 г. Еще это ценный источник витамина К, который играет важную роль в укреплении костей и защищает нервную ткань мозга от повреждений, тем самым предотвращая развитие болезни Альцгеймера.
"Регулярное употребление этого овоща является эффективной профилактикой остеопороза, артрита, анемии и сердечно-сосудистых заболеваний. Репа относится к корнеплодам длительного хранения".Оксана Галкина
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