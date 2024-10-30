Ученые рассказали о невероятной пользе незаслуженно забытого овоща

"Посадил дед репу, выросла репа большая-пребольшая". Кто не знает эту сказку. Когда-то репа была весьма популярна. Сейчас, к сожалению, по словам диетолога Алтайского краевого онкологического центра Оксаны Галкиной, этот корнеплод незаслуженно забыт, сообщает Zakon.kz.

Источник редкого в природе элемента

Во-первых, репа, как и любой другой овощ, богата клетчаткой, которая важна для здоровой работы пищеварительной системы.

"Нерастворимая клетчатка обладает способностью впитывать и быстро выводить накопившиеся в организме токсины. В том числе способствует снижению холестерина". Оксана Галкина

Кроме того, в сырой репе содержится большое количество витаминов, а также стерин, необходимый для профилактики атеросклероза. А еще целый ряд микроэлементов – кальций, железо, калий, медь и другие.

Фосфора в репе, например, больше, чем в редисе и редьке, а серы, так необходимой для очистки крови и растворения камней в мочевом пузыре и почках, в таком количестве не встретить ни в одном другом овоще.

Плюс к этому репа – источник очень редкого природного элемента глюкорафанина, который придает ей характерный горьковатый привкус. Этот элемент обладает противоопухолевыми свойствами.

Еще один полезный компонент – лизоцим. Это вещество с сильной антимикробной активностью, помогающее в борьбе с разными заболеваниями, особенно слизистых оболочек и кожи.

Облегчает астму, улучшает сон

"Сок репы часто используют при боли в горле, кашле и восстановлении "севшего" голоса. Сок улучшает сон, успокаивает сердцебиение и облегчает симптомы астмы. Отвар из корнеплода также улучшает сон, успокаивает сердцебиение, помогает при астме и бронхитах и оказывает слабительное действие". Оксана Галкина

Кстати, раньше вареную репу перетирали в кашицу и прикладывали к больным местам при подагре. И даже зубную боль, как говорится в публикации АиФ, снимали отваром репы.

Что касается ботвы репы, то это один из самых низкокалорийных продуктов. В ней содержится всего-то 22 ккал на 100 г. Еще это ценный источник витамина К, который играет важную роль в укреплении костей и защищает нервную ткань мозга от повреждений, тем самым предотвращая развитие болезни Альцгеймера.

"Регулярное употребление этого овоща является эффективной профилактикой остеопороза, артрита, анемии и сердечно-сосудистых заболеваний. Репа относится к корнеплодам длительного хранения". Оксана Галкина

Ранее сообщалось, что свекла – один из самых доступных видов овощей, который неприхотлив в хранении и готовке. Добавить свеклу в рацион просто, а при желании ее можно есть каждый день, но, как оказалось, не всем.

