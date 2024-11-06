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Почему страховой рынок Казахстана не отреагировал ростом полисов на случай землетрясения

Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 07:55 Фото: Zakon.kz
Стали известны причины, по которым жители Алматы не спешат страховать жилье от землетрясений, сообщает Zakon.kz.

Увы, данный продукт остается низковостребованным. И это несмотря на то, что Алматы и его агломерация с населением еще в почти миллион жителей остаются в зоне повышенного риска. Об этом пишет Taspanews.kz.

После серии ощутимых толчков в начале 2024 года более 400 семей решили застраховать жилье. Тогда, на волне страхов перед природным катаклизмом, многие страховые компании анонсировали запуск специального продукта по страхованию недвижимости от землетрясений, но вскоре шум утих, программы свернули. Спрос на них оказался очень низким.

"Причиной могли стать неадекватные ценники за такую страховку, ведь на волне страхов компании просили до 100 тыс. тенге в год за трехкомнатную квартиру. В результате люди испугались таких цен больше, чем самого землетрясения, и не стали оформлять страховку, рынок заглох", – говорится в публикации.

Также корреспонденты Taspanews.kz выяснили, что рынок работает от случая к случаю. Как только толчки возобновляются, компании спешат запустить продукт, собирают небольшие деньги с единиц самых напуганных.

Очевидно, что этот вопрос необходимо решать, ведь в случае разрушений в мегаполисе люди не получат компенсацию. Для примера, в той же Турции после разрушительных толчков, отстроить новые жилища смогли те, кто имел страховку, а там ее оформляют более 90% населения.

"Беспечность алматинцев и властей может обернуться трагедией", – считают журналисты издания.

В свою очередь Zakon.kz напоминает, как не поддаться панике, правильно среагировать на стихийное бедствие и, более того, быть к нему готовым заранее.

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