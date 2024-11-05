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Очередное землетрясение в Алматы: что должно быть в тревожном чемоданчике, как себя вести, куда бежать

Землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 12:37 Фото: Zakon.kz
В Алматы и Алматинской области сегодня, 5 ноября 2024 года, в 10:00 произошло землетрясение примерной магнитудой 4,5 балла. В этой связи Zakon.kz напоминает, как не поддаться панике, правильно среагировать на стихийное бедствие и, более того, быть к нему готовым заранее.

Тревожный чемоданчик

Если вы, являясь жителем Алматы, все еще не озаботились сбором необходимого для выживания в экстренных ситуациях, сегодня – подходящий момент убедиться в важности этого "багажа" и наконец собраться с силами и вещами.

Так что берем в руки подходящую сумку или рюкзак и кладем туда:

  • деньги и документы – по опыту, лучше предварительно упаковать их в папку или файл;
  • аптечку для оказания первой помощи (марлевые бинты, эластичные бинты, перевязочные материалы, лейкопластыри, тупоконечные ножницы, антисептические влажные салфетки, вата, медицинские перчатки, жгут, этиловый спирт, йод и лекарства на ваше усмотрение);
  • вода из расчета 3-4 литра в сутки и 5-6 литров – в летний сезон;
  • консервы и высококалорийная, нескоропортящаяся еда;
  • средства личной гигиены;
  • теплая одежда;
  • плед;
  • радиоприемник;
  • фонарик на батарейках;
  • спички;
  • свисток.

Готовый чемоданчик стоит держать "под рукой", желательно у выхода из помещения.

Только без паники

Пока "трясет", постарайтесь не впадать в истерику.

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Вспомните рекомендации МЧС и для начала отойдите подальше от окон, мебели и люстр.

Важно! Не пытайтесь выбраться наружу по лестнице или в лифте во время толчков!

Найдите подходящее место в своем доме, где можно укрыться и переждать ненастье. Самый безопасный вариант – в углах, образованных капитальными стенами. Вдобавок, как писал наш журналист, существует введенное американским спасателем Дугласом Коппом понятие "треугольника жизни": места рядом со столом или кроватью, где образуется свободное пространство в момент падения предметов или разрушения здания. Чем прочнее объект, тем больше зона, где человек может остаться цел. По словам Дугласа Коппа, именно эти локации нередко спасали жизни в крупных землетрясениях.

"Дрожь земли" унялась? Отключите воду, газ и электричество. Покиньте помещение, захватив собранный по списку выше тревожный чемоданчик.

Я на улице, что делать дальше?

Во-первых, продолжать сохранять "холодную голову".

Во-вторых, держаться подальше от деревьев, зданий и линий электропередачи.

В-третьих, по возможности оказать помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Толчки могут повториться. Поэтому не возвращайтесь домой, а следуйте в ближайший пункт приема населения (ППН), коих по городу после сильных землетрясений развернули 384. ППН предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы.

Как найти такой в "шаговой доступности", ранее разъясняли в ДЧС Алматы:

"Чтобы ознакомиться с подробной информацией о ППН, необходимо в приложении 2ГИС ввести "пункты приема пострадавшего населения". Также необходимые сведения можно найти на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата".

Ссылка для ознакомления со списком ППН – здесь.

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