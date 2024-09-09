Елена Малышева опубликовала кадры с золотой свадьбы Александра Маслякова

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева поделилась 9 сентября 2024 года архивным видео с золотой свадьбы Александра и Светланы Масляковых, сообщает Zakon.kz.

Доктор медицинских наук уточнила, что кадры сделаны во время пандемии коронавирусной инфекции.

"Это маленькое видео я записала на золотой свадьбе Александра Васильевича и Светланы Анатольевны Масляковых. В 2021-м году. Все еще боялись коронавируса, а они отмечали золотую свадьбу… Казалось, что жизнь вечная… Самые глубокие слова поддержки Светлане Анатольевне и всей семье! И светлая – светлая – светлая память Александру Васильевичу!" – написала под публикацией Елена Малышева.

Некоторые в комментариях отметили, что Масляков был первым человеком, которого они увидели в телевизоре. Другие же переживают за судьбу КВН, который остался без своего руководителя:

"Очень печально, когда уходят люди".

"Светлая память! Мы выросли на вашей передаче".

"Первый человек, которого я увидела в телевизоре, это был Александр Васильевич".

"Ему же на этом юбилее уже за 80 лет было, а выглядел абсолютно молодым мужчиной! Эх… Ну как же без него КВН и мы теперь?! Не верится, светлая память".

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8 сентября 2024 года представители Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) заявили, что в возрасте 82 лет умер Александр Масляков. Бывший КВН-щик Сергей Светлаков выразил соболезнования и сравнил масштаб личности Маслякова с планетой. А Гарик Харламов, Михаил Галустян и Павел Воля поблагодарили руководителя КВН за все сделанное для клуба. Также с Масляковым попрощались казахстанские шоумены Нурлан Коянбаев и Турсынбек Кабатов.