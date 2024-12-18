Елена Малышева раскрыла секреты для женщин с лишним весом
Об этом она рассказала в эфире своей программы "Жить здорово!". Доктор медицинских наук советует выбирать однотонные костюмы.
"Это создаст эффект вытянутого силуэта. Вы будете выглядеть с достоинством и грацией, несмотря на лишний вес".Елена Малышева
В свою очередь, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", соведущий передачи Михаил Коновалов предложил отдавать предпочтение одежде с удлиненным кроем и высоким воротником.
По его мнению, такие элементы гардероба помогут визуально вытянуть фигуру и создать элегантный образ.
В заключительной части эксперты отмечают, что правильно подобранный наряд не только сможет подчеркнуть красоту, но и с ним вы почувствуете себя увереннее на праздничных мероприятиях.
Ранее кулинарный блогер Петрос Казаков предложил творчески подойти к подготовке новогоднего стола. Он решил заменить классический оливье на дубайский. Что это и как приготовить, можно прочитать по этой ссылке.