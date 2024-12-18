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Советы

Елена Малышева раскрыла секреты для женщин с лишним весом

Елена Малышева раскрыла секреты стиля для женщин с лишним весом, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 15:47 Фото: pexels
Известный российский врач-терапевт Елена Малышева дала несколько рекомендаций женщинам с лишним весом. Они касаются того, как подобрать идеальный наряд для новогоднего корпоратива, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала в эфире своей программы "Жить здорово!". Доктор медицинских наук советует выбирать однотонные костюмы.

"Это создаст эффект вытянутого силуэта. Вы будете выглядеть с достоинством и грацией, несмотря на лишний вес".Елена Малышева

В свою очередь, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", соведущий передачи Михаил Коновалов предложил отдавать предпочтение одежде с удлиненным кроем и высоким воротником.

По его мнению, такие элементы гардероба помогут визуально вытянуть фигуру и создать элегантный образ.

В заключительной части эксперты отмечают, что правильно подобранный наряд не только сможет подчеркнуть красоту, но и с ним вы почувствуете себя увереннее на праздничных мероприятиях.

Ранее кулинарный блогер Петрос Казаков предложил творчески подойти к подготовке новогоднего стола. Он решил заменить классический оливье на дубайский. Что это и как приготовить, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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