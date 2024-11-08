8 ноября Дмитриев день: приметы о погоде, что нельзя делать
Приметы на Дмитриев день
- Если в Дмитриев день стоит ясная погода, то зима будет суровой, холодной и снежной.
- Дождь или слякоть в этот день предсказывают мягкую и дождливую зиму.
- Мороз на Дмитриев день – предвестие того, что зима будет морозной и затяжной.
- Снег, выпавший в этот день, предсказывает, что зима начнется рано и будет холодной.
- Если в Дмитриев день снег растает, это может означать мягкую зиму с частыми оттепелями.
В некоторых местах считалось, что если на Дмитриев день сделать заготовки на зиму (например, консервировать или солить продукты), то они будут храниться долго и не испортятся.
Что нельзя делать на Дмитриев день
- Нельзя начинать новые дела.
Дмитриев день был неудачным для начала любых новых начинаний, в том числе для больших строительных работ или планов. Считалось, что в этот день удачи не будет и начинания могут не увенчаться успехом.
- Нельзя работать в поле.
В Дмитриев день завершались все работы в поле. Было запрещено работать на огороде или заниматься сельским трудом, так как этот день считается временем отдыха и завершения осенних дел.
- Нельзя спорить и ругаться.
В народе говорили, что в Дмитриев день нельзя ссориться, ругаться или проявлять агрессию, потому что это приведет к несчастьям и проблемам в будущем. День следовало провести в мире и гармонии, чтобы привлечь удачу.
- Нельзя замораживать воду.
Считалось, что в этот день нельзя замораживать воду или пользоваться замороженными продуктами, так как это может нарушить гармонию природных циклов.
- Нельзя лениться и откладывать дела.
Дмитриев день был последним днем, когда нужно было завершить все дела по подготовке к зиме. Если человек ленился или откладывал дела, это могло привести к бедам в наступающую зиму. Люди старались все закончить до этого дня, чтобы зима прошла спокойно.
- Не рекомендуется переедать.
Несмотря на то, что праздник часто сопровождался застольем, на Дмитриев день не рекомендовалось переедать или употреблять слишком много алкоголя, так как это считалось не только неуважением к святому Дмитрию, но и могло вызвать болезни в зимний период.
Общие рекомендации на Дмитриев день
Важно завершить все работы и уделить внимание дому, хозяйству, подготовке к зиме.
В день Дмитрия люди старались проводить время в кругу семьи, избегая ссор, конфликтов и напряженных ситуаций.
В этот день также стоило позаботиться о своем здоровье, так как считалось, что зимний период будет более удачным и спокойным для тех, кто соблюдает мир и порядок в душе и доме.
Дмитриев день – это день, который ассоциируется с завершением осенних забот и гармонизацией отношений. Важно соблюдать традиции и не нарушать установленные правила, чтобы обеспечить себе благополучие на зимний период.
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