8 ноября Дмитриев день: приметы о погоде, что нельзя делать

8 ноября – это Дмитриев день, праздник, который в народной традиции связан с завершением осенних работ и подготовкой к зиме. В народной традиции существовало множество примет и запретов, связанных с этим днем, сообщает Zakon.kz.

Приметы на Дмитриев день



Если в Дмитриев день стоит ясная погода, то зима будет суровой, холодной и снежной.



Дождь или слякоть в этот день предсказывают мягкую и дождливую зиму.

Мороз на Дмитриев день – предвестие того, что зима будет морозной и затяжной.

Снег, выпавший в этот день, предсказывает, что зима начнется рано и будет холодной.



Если в Дмитриев день снег растает, это может означать мягкую зиму с частыми оттепелями.

В некоторых местах считалось, что если на Дмитриев день сделать заготовки на зиму (например, консервировать или солить продукты), то они будут храниться долго и не испортятся.



Что нельзя делать на Дмитриев день

Нельзя начинать новые дела.

Дмитриев день был неудачным для начала любых новых начинаний, в том числе для больших строительных работ или планов. Считалось, что в этот день удачи не будет и начинания могут не увенчаться успехом.

Нельзя работать в поле.

В Дмитриев день завершались все работы в поле. Было запрещено работать на огороде или заниматься сельским трудом, так как этот день считается временем отдыха и завершения осенних дел.

Нельзя спорить и ругаться.

В народе говорили, что в Дмитриев день нельзя ссориться, ругаться или проявлять агрессию, потому что это приведет к несчастьям и проблемам в будущем. День следовало провести в мире и гармонии, чтобы привлечь удачу.

Нельзя замораживать воду.

Считалось, что в этот день нельзя замораживать воду или пользоваться замороженными продуктами, так как это может нарушить гармонию природных циклов.

Нельзя лениться и откладывать дела.

Дмитриев день был последним днем, когда нужно было завершить все дела по подготовке к зиме. Если человек ленился или откладывал дела, это могло привести к бедам в наступающую зиму. Люди старались все закончить до этого дня, чтобы зима прошла спокойно.

Не рекомендуется переедать.

Несмотря на то, что праздник часто сопровождался застольем, на Дмитриев день не рекомендовалось переедать или употреблять слишком много алкоголя, так как это считалось не только неуважением к святому Дмитрию, но и могло вызвать болезни в зимний период.

Общие рекомендации на Дмитриев день

Важно завершить все работы и уделить внимание дому, хозяйству, подготовке к зиме.

В день Дмитрия люди старались проводить время в кругу семьи, избегая ссор, конфликтов и напряженных ситуаций.

В этот день также стоило позаботиться о своем здоровье, так как считалось, что зимний период будет более удачным и спокойным для тех, кто соблюдает мир и порядок в душе и доме.

Дмитриев день – это день, который ассоциируется с завершением осенних забот и гармонизацией отношений. Важно соблюдать традиции и не нарушать установленные правила, чтобы обеспечить себе благополучие на зимний период.

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