Советы

Особый день 8 ноября: приметы и запреты

предметы для осеннего уютного вечера, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 11:21 Фото: pexels
8 ноября – Дмитриев день. В народном календаре он символизировал завершение осеннего периода и переход к зиме, сообщает Zakon.kz.

На Дмитриев день на Руси не работали. Заниматься уборкой также не разрешалось. Считалось, что вместе с пылью и мусором дом покинут мир и благополучие.

Что еще нельзя делать 8 ноября

  • Шить, вязать, заниматься рукоделием. Считалось, что труд в этот день может "потревожить" души усопших или отвратить Божью милость.
  • Нельзя ссориться и шумно веселиться. Смех, споры и громкие застолья нарушали торжественно-скорбную атмосферу дня. 8 ноября – не праздник развлечений, а день памяти и уважения.
  • Отказывать в помощи и милостыне. В этот день особенно щедро подавали нищим, веря, что через них помогают своим усопшим родным.
  • Особый запрет существовал для представительниц прекрасного пола. Незамужним девушкам в старину строго-настрого запрещалось гладить котов. Считалось, что таким образом красавица будет привлекать только легкомысленных кавалеров и никогда не будет счастлива в браке.
  • 8 ноября также нельзя хвастаться – велика вероятность сглаза.
  • Не стоит выполнять дела, связанные с водой, – купаться, стирать, мыть посуду или делать влажную уборку в доме. В этот день вода на души умерших родственников льется.
  • Не рекомендуется стричь волосы – можно отстричь всю удачу.
  • Сквернословить и ругаться. Особенно за поминальным столом, чтобы не осквернять память предков.

Что можно и нужно сделать 8 ноября

  • Устроить семейный ужин и собраться в кругу родных для укрепления связей и памяти о предках.
  • Доброй приметой Дмитриева дня считается приход гостей. Даже если на пороге оказывается незнакомец, его следует чем-то угостить.
  • Важным символом праздника считалась зажженная свеча. Ее устанавливали перед иконами в каждом доме, веря, что святой Димитрий в образе всадника на белом коне посещает жилища христиан и оставляет благословение там, где горит огонь.
  • Помянуть усопших. Это был центральный смысл дня. Ходили в церковь, на кладбища, устраивали поминальные обеды – "дмитриевские".
  • Помочь нуждающимся. Угостить бедных, раздать еду и просить помянуть родных – это не просто доброе дело, а часть традиции.

Народные приметы на 8 ноября

  • Тому, кто поранится в этот день острым предметом, в скором времени придется очень тяжко.
  • Если 8 ноября лежал снег, считалось, что и на Пасху погода будет холодной.
  • Оттепель в этот день предвещала теплую и затяжную зиму.
  • Если утром иней – к ясной и морозной зиме.
  • Если дует северный ветер – к раннему снегу.
  • Если день тихий и ясный – зима будет мягкой.
  • Кот прячет мордочку и много спит – скоро наступят морозы.
  • Ярко-красный закат – к сильному ветру.
  • Теплая погода – зима будет малоснежной.

Ранее астрологи рассказали, что нужно поставить на стол в Новый год 2026, а что категорически нельзя есть.

