Особый день 8 ноября: приметы и запреты

8 ноября – Дмитриев день. В народном календаре он символизировал завершение осеннего периода и переход к зиме, сообщает Zakon.kz.

На Дмитриев день на Руси не работали. Заниматься уборкой также не разрешалось. Считалось, что вместе с пылью и мусором дом покинут мир и благополучие.

Что еще нельзя делать 8 ноября

Шить, вязать, заниматься рукоделием. Считалось, что труд в этот день может "потревожить" души усопших или отвратить Божью милость.

Нельзя ссориться и шумно веселиться. Смех, споры и громкие застолья нарушали торжественно-скорбную атмосферу дня. 8 ноября – не праздник развлечений, а день памяти и уважения.

Отказывать в помощи и милостыне. В этот день особенно щедро подавали нищим, веря, что через них помогают своим усопшим родным.

Особый запрет существовал для представительниц прекрасного пола. Незамужним девушкам в старину строго-настрого запрещалось гладить котов. Считалось, что таким образом красавица будет привлекать только легкомысленных кавалеров и никогда не будет счастлива в браке.

8 ноября также нельзя хвастаться – велика вероятность сглаза.

Не стоит выполнять дела, связанные с водой, – купаться, стирать, мыть посуду или делать влажную уборку в доме. В этот день вода на души умерших родственников льется.

Не рекомендуется стричь волосы – можно отстричь всю удачу.

Сквернословить и ругаться. Особенно за поминальным столом, чтобы не осквернять память предков.



Что можно и нужно сделать 8 ноября

Устроить семейный ужин и собраться в кругу родных для укрепления связей и памяти о предках.

Доброй приметой Дмитриева дня считается приход гостей. Даже если на пороге оказывается незнакомец, его следует чем-то угостить.

Важным символом праздника считалась зажженная свеча. Ее устанавливали перед иконами в каждом доме, веря, что святой Димитрий в образе всадника на белом коне посещает жилища христиан и оставляет благословение там, где горит огонь.

Помянуть усопших. Это был центральный смысл дня. Ходили в церковь, на кладбища, устраивали поминальные обеды – "дмитриевские".

Помочь нуждающимся. Угостить бедных, раздать еду и просить помянуть родных – это не просто доброе дело, а часть традиции.

Народные приметы на 8 ноября

Тому, кто поранится в этот день острым предметом, в скором времени придется очень тяжко.

Если 8 ноября лежал снег, считалось, что и на Пасху погода будет холодной.

Оттепель в этот день предвещала теплую и затяжную зиму.

Если утром иней – к ясной и морозной зиме.

Если дует северный ветер – к раннему снегу.

Если день тихий и ясный – зима будет мягкой.

Кот прячет мордочку и много спит – скоро наступят морозы.

Ярко-красный закат – к сильному ветру.

Теплая погода – зима будет малоснежной.

Ранее астрологи рассказали, что нужно поставить на стол в Новый год 2026, а что категорически нельзя есть.