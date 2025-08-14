Ученые изобрели первое в мире противоядие от отравления угарным газом

Ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда (США) создали новый белковый препарат, который может стать эффективным и безопасным антидотом от отравления угарным газом, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). В ней говорится о том, что газ выделяется при сгорании топлива и опасен в замкнутых помещениях – например, при неисправной вентиляции газового оборудования, работе бензиновых генераторов или автомобилей в гараже. Сейчас для лечения применяют кислородные терапии, однако даже после них почти половина выживших сталкиваются с долговременными повреждениями сердца и мозга.

Новый препарат, получивший название RcoM-HBD-CCC, действует как "губка", быстро выводя угарный газ из крови. Его основой стала природная молекула RcoM – белок, который бактерия Paraburkholderia xenovorans использует для обнаружения минимальных концентраций угарного газа. Ученые модифицировали его так, чтобы он связывал именно угарный газ, не мешая кислороду и другим важным молекулам организма.

В экспериментах на мышах RcoM-HBD-CCC быстро удалял угарный газ из эритроцитов и выводился с мочой. При этом он практически не влиял на артериальное давление, что выгодно отличает его от других белковых антидотов, способных вызывать резкий его рост.

Авторы считают, что в будущем этот препарат можно будет использовать не только против отравления угарным газом, но и как компонент при лечении тяжелой анемии, кровопотери или для сохранения органов перед трансплантацией.

