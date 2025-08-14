#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
537.96
630.27
6.73
Наука и технологии

Ученые изобрели первое в мире противоядие от отравления угарным газом

Кислород, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 06:30 Фото: unsplash
Ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда (США) создали новый белковый препарат, который может стать эффективным и безопасным антидотом от отравления угарным газом, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). В ней говорится о том, что газ выделяется при сгорании топлива и опасен в замкнутых помещениях – например, при неисправной вентиляции газового оборудования, работе бензиновых генераторов или автомобилей в гараже. Сейчас для лечения применяют кислородные терапии, однако даже после них почти половина выживших сталкиваются с долговременными повреждениями сердца и мозга.

Новый препарат, получивший название RcoM-HBD-CCC, действует как "губка", быстро выводя угарный газ из крови. Его основой стала природная молекула RcoM – белок, который бактерия Paraburkholderia xenovorans использует для обнаружения минимальных концентраций угарного газа. Ученые модифицировали его так, чтобы он связывал именно угарный газ, не мешая кислороду и другим важным молекулам организма.

В экспериментах на мышах RcoM-HBD-CCC быстро удалял угарный газ из эритроцитов и выводился с мочой. При этом он практически не влиял на артериальное давление, что выгодно отличает его от других белковых антидотов, способных вызывать резкий его рост.

Авторы считают, что в будущем этот препарат можно будет использовать не только против отравления угарным газом, но и как компонент при лечении тяжелой анемии, кровопотери или для сохранения органов перед трансплантацией.

Ранее корейские ученые признали старение "заразным".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Корейские ученые признали старение "заразным"
Наука и технологии
05:59, Сегодня
Корейские ученые признали старение "заразным"
Ученые запечатлели "коралл" на Марсе
Наука и технологии
04:30, 14 августа 2025
Ученые запечатлели "коралл" на Марсе
Стоит ли ожидать магнитные бури в ближайшие дни
Наука и технологии
21:26, 13 августа 2025
Стоит ли ожидать магнитные бури в ближайшие дни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: