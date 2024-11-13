13 ноября день Никодима: приметы о погоде, что нельзя делать
Фото: рixabay
13 ноября в народном календаре отмечается праздник Никодим Осенний. Этот день посвящен святому Никодиму, который жил в IV веке и был известен своим праведным образом жизни, сообщает Zakon.kz.
Считается, что в это время природа окончательно переходит к зимнему состоянию и появляются первые сильные морозы.
Народные приметы на 13 ноября
- Если выпал снег и лежит устойчиво – значит, зима будет долгой и морозной.
- Ясное и звездное ночное небо – к сильным морозам в ближайшие дни.
- Если день теплый и солнечный, то зима будет поздней и мягкой.
- Если на крышах домов появился иней, это предвещает ранние холода.
- Сильный ветер в этот день предсказывает метели и снежные заносы в декабре.
Обряды и традиции на 13 ноября
На Никодима Осеннего в народе завершали все полевые и садовые работы, особенно заботились о животных, утепляли загоны. Считалось, что в этот день нужно окончательно подготовить дом к зиме.
- Съесть в этот день блюдо из курицы – к счастью.
- Чтобы защититься от порчи, 13 ноября нужно положить в карман нитку зеленого цвета, а вечером перед сном ее сжечь.
- Потеря пуговицы в этот день говорит о наличии сглаза.
Что нельзя делать 13 ноября.
- Оставлять дом неубранным – считалось, что это принесет неудачу на зиму.
- Лениться и откладывать дела – завершение всех дел в этот день считалось обязательным для привлечения удачи в зимний период.
- Ссориться и ругаться с близкими – по поверью, это могло привести к длительным конфликтам и неурядицам.
- Не принято в этот день предлагать работу и соглашаться на нее, иначе не будет успеха в делах.
- Не стоит разговаривать с малознакомыми людьми, чтобы не привлечь неприятности.
Что можно делать 13 ноября
- Завершить уборку в доме и хозяйстве. Этот день считался подходящим для того, чтобы окончательно утеплить жилье, заготовить дрова.
- Проводить обряды на удачу и здоровье. В некоторых деревнях в этот день устраивали семейные ужины и общие застолья.
В народе 13 ноября был важным днем для завершения всех домашних дел, связанных с подготовкой к зиме.
А о том, что ждет знаки зодиака сегодня, 13 ноября, можно узнать здесь.
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