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14 ноября Кузьминки осенние: народные приметы о погоде, чего не стоит делать

14 ноября Кузьминки осенние, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 10:45 Фото: freepik (AI-generated)
14 ноября в народном календаре отмечают праздник Кузьминки Осенние, или Кузьма и Демьян. Этот день посвящен святым Кузьме и Демьяну, которых на Руси считали покровителями ремесел и семейного благополучия, сообщает Zakon.kz.

Их почитали как защитников дома и семьи, а также помощников в хозяйстве.

Народные приметы на 14 ноября

  • Холодный и ясный день – зима будет ранней и суровой.
  • Снег пошел на Кузьминки – к долгой зиме и сильным морозам.
  • Облака плывут низко – ждите снегопада.
  • Если реки и озера покрылись льдом – зима будет затяжной, но весна наступит поздно.
  • Много снега на земле – следующий год будет урожайным, а также будет половодье весной.
  • Если в этот день тепло, значит, зима будет теплая.

Обряды и традиции на 14 ноября

Кузьминки считались "осенними девичьими посиделками". Девушки собирались вместе, чтобы прясть, петь песни и гадать на будущее. Этот день также был временем, когда заканчивали уборку урожая и делали запасы на зиму, а в хозяйствах кормили скот и утепляли загоны.

В этот день многие прихожане посещают церковные службы, зная, что молитва святым может принести исцеление и утешение. Во многих деревнях происходит освящение воды. Ей заполняют сосуды, чтобы сохранить воду на долгие годы. Также принято готовить особые блюда – пироги и кашу, которыми делятся с соседями и бедными.

Что нельзя делать 14 ноября

  • Ссориться и ругаться – по поверьям, это могло принести в дом неудачу и разлад в семье.
  • Отказывать в помощи – считалось, что отказ принесет в дом беды.
  • Начинать новые дела – лучше отложить планы и завершить начатые дела.
  • Шить и вязать – верили, что работа с нитями и иглами в этот день могла запутать судьбу и принести неудачу.
  • Подавая милостыню 14 ноября, нельзя смотреть нищему в глаза.
  • Не принято тратить много денег, чтобы вскоре не остаться без средств.
  • Желающим выйти замуж лучше остаться в одиночестве и отказаться от посиделок.

А о том, что ждет разные знаки зодиака 14 ноября, можно прочитать здесь.

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