14 ноября Кузьминки осенние: народные приметы о погоде, чего не стоит делать
Их почитали как защитников дома и семьи, а также помощников в хозяйстве.
Народные приметы на 14 ноября
- Холодный и ясный день – зима будет ранней и суровой.
- Снег пошел на Кузьминки – к долгой зиме и сильным морозам.
- Облака плывут низко – ждите снегопада.
- Если реки и озера покрылись льдом – зима будет затяжной, но весна наступит поздно.
- Много снега на земле – следующий год будет урожайным, а также будет половодье весной.
- Если в этот день тепло, значит, зима будет теплая.
Обряды и традиции на 14 ноября
Кузьминки считались "осенними девичьими посиделками". Девушки собирались вместе, чтобы прясть, петь песни и гадать на будущее. Этот день также был временем, когда заканчивали уборку урожая и делали запасы на зиму, а в хозяйствах кормили скот и утепляли загоны.
В этот день многие прихожане посещают церковные службы, зная, что молитва святым может принести исцеление и утешение. Во многих деревнях происходит освящение воды. Ей заполняют сосуды, чтобы сохранить воду на долгие годы. Также принято готовить особые блюда – пироги и кашу, которыми делятся с соседями и бедными.
Что нельзя делать 14 ноября
- Ссориться и ругаться – по поверьям, это могло принести в дом неудачу и разлад в семье.
- Отказывать в помощи – считалось, что отказ принесет в дом беды.
- Начинать новые дела – лучше отложить планы и завершить начатые дела.
- Шить и вязать – верили, что работа с нитями и иглами в этот день могла запутать судьбу и принести неудачу.
- Подавая милостыню 14 ноября, нельзя смотреть нищему в глаза.
- Не принято тратить много денег, чтобы вскоре не остаться без средств.
- Желающим выйти замуж лучше остаться в одиночестве и отказаться от посиделок.
А о том, что ждет разные знаки зодиака 14 ноября, можно прочитать здесь.