Какими продуктами лучше не кормить детей, рассказала эндокринолог

Рацион питания у подрастающего организма должен быть разнообразным. Однако некоторые популярные продукты специалист рекомендует держать подальше от малышей, сообщает Zakon.kz.

Первое место в списке нежелательной для ребенка еды заняла сладкая "молочка": йогурты, коктейли, посахаренная творожная масса и глазированные сырки.

"В этих продуктах содержится большое количество сахара и вредных добавок, включая консерванты, стабилизаторы, красители, ароматизаторы и усилители вкуса. Хотя стоит отметить, что иногда можно встретить варианты без подобных добавок и сахара. Поэтому важно внимательно изучать состав. Если у ребенка есть склонность к набору веса, такие продукты лучше исключить", – объяснила эндокринолог в интервью "Известиям".

На второй строчке – сладкие газированные и негазированные напитки, в том числе соки промышленного производства. Они "щедры" на калории, что особенно вредно для склонных к полноте ребят, но при этот практически лишены клетчатки и витаминов.

Готовые завтраки, вопреки рекламным лозунгам, тоже весьма неполезны, уверяет врач. Куда лучше начинать утро с каши с фруктами и орехами.

Впрочем, полностью лишать сладкоежек маленьких радостей не следует. Просто контролируйте количество и качество лакомств.

Как оказалось, сахар может содержаться даже в самых неожиданных продуктах. Об этом рассказала завотделением медицинской профилактики Айгуль Арсланова.