Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

15 ноября день Акиндина и Пигасия: народные приметы

15 ноября день Акиндина и Пигасия, народные приметы, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 10:03 Фото: freepik (AI-generated)
15 ноября отмечают народный праздник Акиндин и Пигасий. Этот день посвящен святым мученикам Акиндину, Пигасию, Афонию и Елпидифору, которые были казнены за веру в IV веке, сообщает Zakon.kz.

Акиндин был известен своим даром исцелять и ободрять страждущих. Его товарищ Пигасий, будучи искусным проповедником, доносил истину до язычников. Через какое-то время язычники, узнав о чудесах и проповедях, схватили их, пытались сломить дух, но святые смотрели на мученичество как на путь к вечной жизни.

Народные приметы на 15 ноября

  • Если снег идет весь день – это к снежной зиме и хорошему урожаю в следующем году.
  • Деревья покрыты инеем – зима будет морозной.
  • Если ветер усиливается – к ранним холодам.
  • Облака плывут низко – к скорому снегопаду и ненастной погоде.
  • Если небо тучами затуманилось, значит будет ветер.
  • Одежда, купленная 15 ноября, прослужит долго, но если будет слишком дешевой – проку не будет никакого.

Что нельзя делать 15 ноября

  • Ссориться и сквернословить. Считалось, что это может принести в дом неудачи и затруднения в зимний период.
  • Отказывать в помощи. Люди верили, что помощь в этот день принесет благо, а отказ может обернуться бедой.
  • Работать допоздна. День считался временем завершения осенних забот и подготовки к отдыху, поэтому лучше было завершить дела до захода солнца.
  • Нельзя обращаться с просьбами о чем либо, так как эта помощь будет только во вред.
  • Плохим знаком считается тратить деньги на распродажах.

Что можно делать 15 ноября

  • Навести порядок в доме и на подворье. Заканчивают дела по утеплению дома и подготовке хозяйства к зиме.
  • Приготовить сытный ужин для всей семьи, по возможности с блюдами из домашних заготовок.
  • Молиться и вспоминать предков – в этот день традиционно молились за покойных и просили о защите семьи в зимний период.
  • До заката солнца нужно попросить прощения у всех, кого обидел.

Этот день считался временем перехода от осени к зиме, поэтому люди завершали все хозяйственные дела и старались настроиться на спокойный зимний уклад.

О том, каким будет 15 ноября для представителей всех знаков зодиака, можно прочитать здесь.

Читайте также

Почему хочется спать после еды и что с этим делать
Почему хочется спать после еды и что с этим делать
Психологи рассказали, почему злиться бывает полезно
Психологи рассказали, почему злиться бывает полезно
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на 15 ноября для всех знаков зодиака
Ирина Капитанова
Интересное Погода 2024 год Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев
Важная информация для казахстанцев, которые хотят посетить Россию
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Туша мертвого кашалота появилась на берегу Каспийского моря в Баку
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой
Скрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана
Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт
Штрафов не будет: Кожаев высказался об "изменении" скорости на автобанах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: