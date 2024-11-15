15 ноября день Акиндина и Пигасия: народные приметы

15 ноября отмечают народный праздник Акиндин и Пигасий. Этот день посвящен святым мученикам Акиндину, Пигасию, Афонию и Елпидифору, которые были казнены за веру в IV веке, сообщает Zakon.kz.

Акиндин был известен своим даром исцелять и ободрять страждущих. Его товарищ Пигасий, будучи искусным проповедником, доносил истину до язычников. Через какое-то время язычники, узнав о чудесах и проповедях, схватили их, пытались сломить дух, но святые смотрели на мученичество как на путь к вечной жизни.

Народные приметы на 15 ноября

Если снег идет весь день – это к снежной зиме и хорошему урожаю в следующем году.

Деревья покрыты инеем – зима будет морозной.

Если ветер усиливается – к ранним холодам.

Облака плывут низко – к скорому снегопаду и ненастной погоде.

Если небо тучами затуманилось, значит будет ветер.

Одежда, купленная 15 ноября, прослужит долго, но если будет слишком дешевой – проку не будет никакого.

Что нельзя делать 15 ноября

Ссориться и сквернословить. Считалось, что это может принести в дом неудачи и затруднения в зимний период.

Отказывать в помощи. Люди верили, что помощь в этот день принесет благо, а отказ может обернуться бедой.

Работать допоздна. День считался временем завершения осенних забот и подготовки к отдыху, поэтому лучше было завершить дела до захода солнца.

Нельзя обращаться с просьбами о чем либо, так как эта помощь будет только во вред.

Плохим знаком считается тратить деньги на распродажах.

Что можно делать 15 ноября

Навести порядок в доме и на подворье. Заканчивают дела по утеплению дома и подготовке хозяйства к зиме.

Приготовить сытный ужин для всей семьи, по возможности с блюдами из домашних заготовок.

Молиться и вспоминать предков – в этот день традиционно молились за покойных и просили о защите семьи в зимний период.

До заката солнца нужно попросить прощения у всех, кого обидел.

Этот день считался временем перехода от осени к зиме, поэтому люди завершали все хозяйственные дела и старались настроиться на спокойный зимний уклад.

О том, каким будет 15 ноября для представителей всех знаков зодиака, можно прочитать здесь.