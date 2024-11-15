15 ноября день Акиндина и Пигасия: народные приметы
Фото: freepik (AI-generated)
15 ноября отмечают народный праздник Акиндин и Пигасий. Этот день посвящен святым мученикам Акиндину, Пигасию, Афонию и Елпидифору, которые были казнены за веру в IV веке, сообщает Zakon.kz.
Акиндин был известен своим даром исцелять и ободрять страждущих. Его товарищ Пигасий, будучи искусным проповедником, доносил истину до язычников. Через какое-то время язычники, узнав о чудесах и проповедях, схватили их, пытались сломить дух, но святые смотрели на мученичество как на путь к вечной жизни.
Народные приметы на 15 ноября
- Если снег идет весь день – это к снежной зиме и хорошему урожаю в следующем году.
- Деревья покрыты инеем – зима будет морозной.
- Если ветер усиливается – к ранним холодам.
- Облака плывут низко – к скорому снегопаду и ненастной погоде.
- Если небо тучами затуманилось, значит будет ветер.
- Одежда, купленная 15 ноября, прослужит долго, но если будет слишком дешевой – проку не будет никакого.
Что нельзя делать 15 ноября
- Ссориться и сквернословить. Считалось, что это может принести в дом неудачи и затруднения в зимний период.
- Отказывать в помощи. Люди верили, что помощь в этот день принесет благо, а отказ может обернуться бедой.
- Работать допоздна. День считался временем завершения осенних забот и подготовки к отдыху, поэтому лучше было завершить дела до захода солнца.
- Нельзя обращаться с просьбами о чем либо, так как эта помощь будет только во вред.
- Плохим знаком считается тратить деньги на распродажах.
Что можно делать 15 ноября
- Навести порядок в доме и на подворье. Заканчивают дела по утеплению дома и подготовке хозяйства к зиме.
- Приготовить сытный ужин для всей семьи, по возможности с блюдами из домашних заготовок.
- Молиться и вспоминать предков – в этот день традиционно молились за покойных и просили о защите семьи в зимний период.
- До заката солнца нужно попросить прощения у всех, кого обидел.
Этот день считался временем перехода от осени к зиме, поэтому люди завершали все хозяйственные дела и старались настроиться на спокойный зимний уклад.
О том, каким будет 15 ноября для представителей всех знаков зодиака, можно прочитать здесь.
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