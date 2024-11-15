Доверьтесь интуиции: гороскоп от астролога на предстоящую неделю

Возможность подстроиться под обстоятельства и уладить дела в бизнесе, а также завоевать внимание окружающих и повысить свой рейтинг в глазах общественности появится на следующей неделе, с 18 по 24 ноября, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала астролог Татьяна Рубина.

По ее словам, в указанные дни умение добиваться поставленных целей и побеждать позволит продвигаться бизнесменам, рекламодателям, спортсменам и всем энтузиастам. Творческие люди, представители искусства, шоу-бизнеса, кино и туриндустрии, медицины получат откровения свыше: как найти свою нишу. Отличная пора для занятий психологией, йогой, а также другими восточными и духовными практиками.

"Важной точкой недели является среда, 20 ноября, когда Плутон совершит великий переход в знак Водолея. Заметно усилится общий энергетический фон и у многих могут начаться изменения в жизни. В этот период важно не позволять себе застаиваться в старом состоянии, а постепенно входить в более активный ритм, объединяться с коллективами единомышленников и прогрессивно настроенных людей", – приводит 5-tv.ru слова Рубиной.

Она рекомендует воспользоваться моментом, чтобы сэкономить силы для дальнейших достижений, и приостановить основную деятельность. Чтобы уменьшить негатив этого дня, полезно оставаться в одиночестве, совершать очищающие водные процедуры, обойти со свечой весь дом или посидеть у костра.

Также на следующей неделе будет благоприятный момент для продвижения по карьере и обращения к начальству, урегулирования судебных разбирательств, заключения договоров о сотрудничестве или соавторстве, подписания официальных бумаг.

Но для достижения желаемого результата важно соблюдение установленных правил, иерархии, порядка. Покупки, совершенные в эти дни, окажутся долговечными и полезными.

Овен – гороскоп на неделю

Овнам стоит уделить внимание развитию своих способностей, а также привнести радость и высшие смыслы в свою жизнь. Приветствуется благотворительность, изучение психологии и философии, тренинги личностного роста.

Круговорот событий в сфере досуга, творчества, образования или международной деятельности, позволит активно и ярко прожить ненастные ноябрьские дни.

Телец – гороскоп с 18 по 24 ноября

У представителей этого знака беспрепятственно будут решаться вопросы, касающиеся недвижимости, регистрации собственности, ремонта и аренды помещений. Удачный период для обустройства родового гнезда и укрепления семейного тыла.

Любое начатое предприятие принесет удовлетворение и материальные блага. Желательно добавить в свой распорядок дня физическую нагрузку, массаж, посещение спа-комплекса.

Близнецы

Чувство юмора и легкая ирония – рабочий инструмент Близнецов, способствующий расширению и упрочению связей, деловых контактов, заключению выгодных соглашений. Так намного легче провести переговоры, собеседования, встречи.

Для более успешной деятельности от Близнецов потребуется активность в соцсетях. Благоприятные возможности в сфере консалтинга помогут найти подходящего специалиста и получить дельные рекомендации по интересующей вас теме.

Рак – гороскоп на неделю

Ракам звезды рекомендуют не упустить возможность совершить выгодную покупку бытовой техники, рабочего инвентаря или получения качественных услуг.

Филигранная работа над собственным совершенством и деловыми качествами позволит получить выгодное предложение по работе или повышение заработной платы. Важным критерием на этом пути является самодисциплина и самоорганизованность, а также рациональное использование денежных средств.

Лев – гороскоп с 18 по 24 ноября

Расположение планет благоприятствует популярности Львов и развитию их творческого потенциала. Открываются заманчивые перспективы для самовыражения, появляются шансы встретить свою любовь или увлечься вдохновляющим хобби.

Чувствуется потребность заняться спортом, посетить общественные и культурные мероприятия, посвятить больше времени детям.

Дева

Им захочется покоя, уединения и отдыха в домашней атмосфере. Для дальнейшего успешного движения вперед требуется перезагрузка. Можно заняться наведением порядка и уюта дома или на участке.

Звезды обещают счастливую личную и семейную жизнь, поддержку и заботу со стороны домочадцев.

"Доверьтесь интуиции. Она поможет сделать правильный выбор в вопросах недвижимости, земли, организации семейного бизнеса", – советует астролог.

Весы – гороскоп на неделю

Весы настроены дружелюбно и оптимистично. Познавательная или романтическая поездка наполнит их, детей или возлюбленных энергией радости и обновления.

Фортуна улыбнется в процессе учебы и самообразования, демонстрации знаний в интеллектуальной беседе. Можно смело заниматься продвижением товаров и услуг в соцсетях, запускать рекламу и приобретать новых клиентов и подписчиков.

Скорпион – гороскоп с 18 по 24 ноября

У Скорпионов намечается стабилизация материального положения, повышение в должности или достойная оценка заслуг в виде премиальной выплаты. Возможно получение государственных дотаций.

Это время активной управленческой и организационной деятельности, построения надежного фундамента для материализации профессиональных устремлений. Благоприятное время для погашения задолженностей и кредитов, инвестирования в сферу строительства.

Стрелец

Им присущ мощнейший импульс творческого роста, стремление к свободе, путешествиям, справедливости. Успех предвещается в таких сферах, как филология и издательское дело, юриспруденция, культура и образование, политическая или спортивная деятельность.

Стрельцы на пути достижения максимума успеха. Новые возможности и перспективы вливаются в их жизнь благодаря рекламной кампании и международным контактам.

Козерог – гороскоп на неделю

Козероги в состоянии расслабления и мечтательности способны улучшить как финансовую сторону жизни, так и общий энергетический фон.

Для стабилизации нервной системы можно обратиться за помощью к психологу или специалисту по фитотерапии, подключить в свой ежедневный моцион занятия йогой или цигун.

В это время возможно выгодно приобрести медицинскую страховку, пройти оздоровительный курс массажа или пройти общую диагностику организма.

Водолей – гороскоп с 18 по 24 ноября

Водолеи почувствуют настрой на романтику, флирт и любовь, а также усиленное стремление к общению с противоположным полом. Астролог советует принять участие в спортивных и культурных мероприятиях, пообщаться в группах по интересам.

Возможно, именно там их ожидает приятное знакомство.

"Используйте открывающиеся возможности для приобретения союзников и новых друзей. Удовольствие также принесут занятия любимым хобби, дизайном, светские тусовки", – отметила Татьяна Рубина.

Рыбы

Звезды будут складываться успешно, чтобы Рыбы осуществили практически все замыслы в сфере бизнеса и профессиональной реализации. Они способны преуспеть в работе, получить повышение и зарекомендовать себя в качестве профессионала с большой буквы.

В характере проявляется напористость, вера в себя, стремление преодолевать препятствия. Регистрация собственных проектов, фирм и документов пройдет без лишних проволочек и препятствий.

С 26 ноября по 15 декабря ожидается очередной период ретроградного Меркурия. Астрологи дали рекомендации на этот период.